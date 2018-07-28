Girişimcilerin yolu 'online'

28 Temmuz 2018

SELENAY YAĞCI

Pek çok girişimci ticaret hayatına başlarken, yatırımlarının karşılığını alıp alamayacağı endişesini yaşıyor. Online ticaret kapısı ise, yeni girişimciler ve KOBİ’ler için cazip fırsatlar sunuyor. Girişimlerin yolu, her yıl büyüyen ve genişleşen küresel online ticarette daha da açılıyor.

e-ihracat, e-ticaret ve yurtdışı kargo ve lojistik hizmetleri konusunda paket çözümler sunan B2CDirect CEO'su Yusuf İbili, bu hafta girişimcilerin e-ihracatta büyümelerinin daha kolaylaştığını anlattı. Şirket kurulumundan, üretim, mağaza gibi birçok konuya yönelik maliyetlerin, markaların tanıtım, pazarlama ve güven sağlama aşamalarında imkanlarının kısıtlanmasına sebebiyet verdiğini ifade eden İbili'ye göre, e-ihracat girişimlerinde bu maliyetler yerini fırsatlara bırakıyor.

İyi tasarlanmış bir web sitesiyle, markalar, ürün ve hizmetlerin dijital ortamda çok daha fazla müşteriye ulaştığını belirten İbili, "e-ihracatta farklı ülkelerden çeşitli para birimleriyle satış yapılabiliyor. Değerlerde oluşan değişimler karşısında artış sağlayan para birimleri, satışlarınızda meydana gelen açığı kapatabilir. Kazancınızı sabit tutabileceğiniz gibi, artırabilirsiniz de. Markanızın perspektifinin genişlemesi daha çok tüketiciye ulaşma ve daha çok kazanç elde etme şansı demek. Üstelik devlet destekleri ve teşviklerden yararlanma imkanları da var" diye konuştu.

e-ihracat için baştan sona çözümler üretiyor

İbili, e-ihracat ile ilgili sunduklarını çözümleri ise şöyle anlattı: "Yurtdışı kargo ve lojistik yönetim platformumuz olan GOB2C ile tamamen bulut tabanlı, kolay kullanım ekranları olan, adres doğrulama özelliği, akıllı GTİP arama ekranı, gümrük vergisi hesaplaması ve kullandıkça öde yapısı gibi özellikleriyle, işletmeler için yurtdışı kargo gönderim ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Tüm bunlara ek olarak kargo gönderilerinde fulfillment, kapıda ödeme, garantili gümrük, KDV iadesine yardımcı olmak gibi birçok katma değerli hizmetlerimiz de mevcut. Bunun yanı sıra oluşturduğumuz küresel ticaret platformu TurkishB2C ile Türk tedarikçiler için dünya pazarında alternatif satış kanalı oluşturuyoruz. e-ihracat yapmak isteyenler için ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunuyor. e-ihracatın tüm aşamalarında ihtiyaçlarınıza göre çözümler üretiyoruz. GoCheckout çözümümüz sayesinde tüm dünyada geçerli ödeme yöntemlerini kullanabiliyorsunuz."

e-İhracat yapan KOBİ sayısı yüzde 207 arttı

B2CDirect olarak 230’dan fazla ülkede kapıya teslimat yapabilmek için dünya çapında iş birlikleri oluşturduklarını söyleyen İbili, "Bugüne dek Türkiye’den gönderilen 310 binden fazla paketi, 78 farklı ülkeden 260 bin farklı alıcıya başarıyla teslim ettik. Yıl sonuna dek bu rakamın 500 bin paket seviyesini geçmesini hedefliyoruz. 2018 yılının ilk 5 ayında GOB2C platformu aracılığıyla e-ihracat yapan KOBİ sayısı 2017 yılına oranla yüzde 207 oranında artarak 110'u geçti. Hedefimiz GOB2C platformu ile binlerce KOBİ ve bireysel müşteriye ulaşmak. KOBİ’ler B2CDirect aracılığıyla ilk yarıda 15 milyon TL. hacminde e-ihracat gerçekleştirdiler. Bu rakam her geçen ay artan bir ivme ile büyüyor" dedi.