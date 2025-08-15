Giyim sektörü krizinin Merter'deki yüzü: Milyon dolarlık AVM'de tek dolu dükkan yok

Recep ERÇİN

Türk giyim sektörü maliyet-fiyat dengesizliği yüzünden kan kaybediyor. Sektörde konkordato ilan eden firma sayısı dikkat çekerken, bir zamanlar milyonlar düzeyindeki istihdamın da günden güne eridiği verilerden izleniyor.

Maliyet tutturmak için alıcı markaların teşviki ile Mısır'a yönelen giyim yatırımları yüzünden de boşalan Laleli, Osmanbey ve Merter'deki dükkanlar, sektörde yaşanmakta olan krizin adete simgeleri haline geldi.

"Laleli eriyor, Osmanbey adeta bitti" Merter esnafının verdiği bilgilere göre birkaç yıl önce tamamlanarak faaliyete geçen Sentez Merter'de neredeyse tek bir dolu dükkan yok. 50 milyon dolara mal olan ve tam dolu haliyle 1 milyon 250 bin dolar kira geliri sağlaması beklenen iş merkezinde, daha önce kiralayarak tabela asılan dükkanlar da boş duruyor. 200'den fazla dükkanı barındırma kapasitesine sahip Sentez Merter gibi yeni yapılan ve boş kalan başkaca yapıların bulunduğunu belirten Merterli sanayici Timur Bozdemir, "Esnafımız bu halde iken birileri Mısır'a yatırım için kurdele kesiyor. Sektörün sesi olması gerekenler nerede? Sadece Merter değil Laleli eriyor, Osmanbey adeta bitti" dedi.