'Gliserol' ithalatı için gözetim kararı alındı
Kimyasal bir madde olan "gliserol" ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle "Gliserol" başlıklı eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Buna göre, birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 doların altında olan gliserol ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek.
Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.