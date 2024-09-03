Global Liderler Zirvesi 2024'te yapay zeka çağı ve sürdürülebilirlik tartışılacak

18-19 Eylül 2024 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da düzenlenecek Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Zirve, yetmişten fazla oturumda birbirinden değerli yüzün üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak.

Ana teması liderlik, yönetim, gelecek, ekonomi, finans, dijital, teknoloji ekseninde 'Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek' olarak belirlenen Global Liderler Zirvesi 2024'ün açılış konuşmasını 18 Eylül 2024'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat gerçekleştirecek.

Zirvenin ilk gün öğleden sonra oturumları açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yapacak. Zirve kapsamında, 19 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Türkiye'nin Önümüzdeki Üç Yıllık Ekonomik Perspektifi” konulu konuşması gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü gurular Global Liderler Zirvesi 2024 için İstanbul'a geliyor

Ünlü guruların, 100'ün üzerinde lider konuşmacının ve iş dünyası fikir önderlerinin buluşacağı zirve için; dünyaca ünlü Jeopolitik Stratejist ve Siyaset Bilimci Dr. George Friedman; “Sürdürülebilirliğin Babası”, Volans Kurucusu ve İş Geliştirme Başkanı, ünlü yazar John Elkington, “Vizyoner Liderliğin da Vinci'si” olarak adlandırılan, Thinkers 50 üyesi, dünyaca ünlü konuşmacı, yazar, Vizyon ve Vizyoner Liderlik Gurusu Dr. Oleg Konovalov; İstanbul'a geliyor.

Zirvede ana tema 'Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek'

Tüm dünyadan yoğun ilgi gören zirve, ‘Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek' teması ile gerçekleşecek.

18-19 Ekim'deki fiziki oturumların ev sahibi Çırağan Palace Kempinski Istanbul' olacak. 18 Ekim 2023 tarihinde aynı mekânda CEO'ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımı ile yüz yüze “CEO Circle” Özel Öğle Yemeği de düzenlenecek.

Zirve kapsamında fiziki oturumlara ‘kayıt yaptırmış olan' katılımcılara özel online içerikler paylaşılacak. Online yayınlarla 70'ten fazla ülkeye ulaşacak olan zirveye 5 bin fiziki ziyaretçinin yanında 10 binden fazla online izleyici bekleniyor.

“Misyonunu tamamlayarak ticarileşen zirvelere karşı İstanbul'dan çarpıcı bir adım attık”

Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, "Refah düzeyi yüksek bir gelecek için dünyadaki ekonomik istikrarın, teknolojik gelişmelerin ve sürdürülebilirlik konularının kritik olduğunu düşünmekteyiz. Zirvede kıymetli konuşmacılarımız ve katılımcılarımızın fikirleri ile kısa-orta ve uzun vadede iş dünyasının gelecek beklentilerine ışık tutmak önceliğimizdir" dedi.

Konuşmacı seçimleri, altyapı yetersizlikleri yanında gittikçe ticarileşerek esas kuruluş amacından uzaklaşan, misyonunu tamamlamış dünyadaki diğer zirvelere karşı İstanbul'dan çarpıcı bir alternatif sunmak istediklerini belirten Seda Mızraklı Ferik, "Zirvede hedefimiz; çok zengin içeriği ve değerli katılımcı kitlesi ile liderlerden liderlere süzülmüş bilgileri en güncel içerikler ile aktarmak, değer oluşturmaktır. Konuşmacılarımızın ve katılımcılarımızın global olarak etki alanı çok geniş liderler olması sebebi ile paylaşılacak görüşlerin olumlu çıkarımlarının binlerce hayata en kısa sürede ve uluslararası düzeyde dokunacağını öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un güzellikleri ve dostluk ortamında Türkiye markası için marka elçileri oluşturacağız"

Seda Mızraklı Ferik, sözlerine şöyle devam etti: “Asya ve Avrupa'nın kesiştiği; din, dil, ırk olarak zengin, geniş bir coğrafyanın yüzyıllar boyunca temsil edildiği ve huzurla yaşadığı bir yönetim üssü olmuş, kapsayıcılık – çeşitlilik anlamında da örnek teşkil etmiş olan İstanbul'un Global Liderler Zirvesi için en uygun şehir olduğunu düşünmekteyiz. Ülkemizin misafirperver ortamında, en üst düzey ihtimam ile ağırlayacağımız tüm yabancı konuklarımızın; zaman içerisinde Türkiye markası için de birer marka elçisi olması kaçınılmazdır."

Ferik, “Tüm değerli katılımcılarımızın ve konuşmacılarımızın, iş dünyasının ve global ekonominin ajandalarındaki en güncel konular hakkında birbirlerinden beslenebilecekleri, dünyanın kendi alanlarındaki en duayen isimlerini sahnede fiziki olarak izleyebilecekleri, aksiyona dönüşen ilham alacakları, gerekli networkleri nezaket çerçevesinde ve karşılıklı güven ve dostluk ortamında sağlayabilecekleri Global Liderler Zirvesi'nin dünyadaki diğer konferanslardan farklı bir açılım oluşturacağına ve etkili liderlerin senelik takvimlerine sürdürülebilir bir başarı ile gireceğine inanıyoruz” dedi.

Yirmi yılı aşan bir süredir dünyada toplantı endüstrisindeki trendleri takip eden değil belirleyen bir marka olduklarının altını çizen Seda Mızraklı Ferik, her sene gerçekleştirdikleri içerik ve konseptlerin özgün bir kimliğe sahip olabilmesi için büyük bir ekip ile aylar süren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Dünyada karbon ayak izi en düşük zirveleri kurgulamayı başarıyoruz"

Seda Mızraklı Ferik, bugüne kadar gerçekleştirdikleri zirvelerin fiziki bölümleri haricinde tüm dünyadan izlenen online bölümlerinde kullandıkları özel teknoloji ve 3D sanal gerçeklik sistemi ile fiziki bir zirveye katılıyor hissi verdiklerini vurguladı. Kusursuz yayın kalitesi ile fark oluşturduklarının altını çizen Ferik, on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen zirveleri ile geçen yıl dünyadaki en düşük karbon ayak izi konusunda tescillendiklerini, global M.I.C.E. sektörünün bu alanda öncü şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

“Şimdi ivme zamanı”

Seda Mızraklı Ferik, iş dünyasından aldıkları olumlu geri dönüşler için teşekkür ederek, Türk şirketlerinin ve Türk liderlerin global arenadaki gücünün her geçen gün artacağına inandığını söyledi.

Zirvede birçok etkinlik bir arada

Zirve kapsamında, 18 Eylül 2024 tarihinde, Türkiye'den ve dünyadan CEO'ların katılacağı “CEO Circle” yine aynı tarihte, CFO'ların katılacağı “CFO Circle” ve CIO-CTO'ların katılacağı “CIO/CTO Circle” özel öğle yemekleri, 19 Eylül'de ise Türkiye'den ve dünyadan CHRO'ların katılacağı “CHRO Circle” ve genç liderlerin, aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak liderlerinin katılacağı “Young Leaders” özel öğle yemeği ve İstanbul'un güzelliklerinin görülebileceği “Tekne gezisi - Kapanış Etkinliği” de düzenlenecek.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından hazırlanan ve dört yıldır binlerce izleyicinin tüm dünyadan takip ettiği Global HR Summit ve Global Marketing Summit'in ardından Finans-Ekonomi-Teknoloji sektörlerinde gerçekleşecek olan Global Leaders Summit 2024 / Global Liderler Zirvesi Türkiye'den dünyaya açılan uluslararası bir platform olmayı hedefliyor. Zirve ile ilgili detaylı bilgiye globalleadersummit.net adresinden ulaşılabilecek.