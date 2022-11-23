Golden Global Bank'ta görev değişimi

Ahmet Sefa Şen, 1974’te Almanya’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme bölümünde tamamlayan Şen, meslek yaşamına 1998 yılında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mali Kontrol bölümünde başladı.

Daha sonra farklı bankalarda yöneticilik görevleri üstlenen Şen, son olarak 2014-2021 yılları arasında Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Ziraat GSYO A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yaptı. Şen, 2021’de ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti.