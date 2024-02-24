Goldman: Rezervler pozitife dönebilir

Raporda Türk lirası ve rezervlerle ilgili pozitif beklentiler yer aldı.

Goldman Sachs ekonomistleri yabancı portföy girişi ve daralan cari açık dolayısıyla TL'de değer kaybının çekilmesini öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin negatif olan swap hariç net rezervlerinin 2024 yılında pozitife dönebileceğini belirtti.

Ekonomistler daha önce ifade ettikleri gevşeme öngörüsünü korudu. Buna göre banka Türkiye'de gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinden itibaren başlayacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs ekonomistlerine göre banka likidite fazlası ve yükselen kredi kartlarına daha çok odaklanıyor. Raporda "TCMB'nin son dönemde kredi kartı harcamalarındaki artışı engellemek için yeni tedbirler almasını beklemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.