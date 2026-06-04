Goldman Sachs pazar hedefini 6 kat büyüttü: 250 bin robot fabrikalara giriyor

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Goldman Sachs, robotların kendi kendine öğrenmesini sağlayan yeni yapay zeka modellerine işaret ederek insansı robot pazarına ilişkin 2035 yılı beklentisini 6 milyar dolardan 38 milyar dolara yükseltti.

Bankanın araştırma ekibine göre 2030 yılına kadar, büyük bölümü sanayi sektöründe kullanılmak üzere 250 binden fazla insansı robot sevk edilecek.

SoftBank CEO'su Masayoshi Son da insansı ve endüstriyel robotik alanını geleceğin trilyon dolarlık şirketlerinin çıkacağı sektörlerden biri olarak değerlendirdi.

Robotlar üretim sahasına indi

İnsansı robotlar test aşamasından çıkarak üretim süreçlerinde aktif görevler üstlenirken Agility Robotics'in geliştirdiği "Digit", Boston Dynamics'in elektrikli Atlas robotu ve Figure AI'ın Figure 02 modeli dev otomotiv şirketlerinin fabrikalarında çok sayıda insanın yerini doldurmaya hazırlanıyor.

Maliyetler hızla düşüyor

Robotları sanal ortamlarda eğiten robotik şirketleri, eğitim sürecini hızlanırken maliyetleri de önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca Çinli üreticilerin parça üretimini artırmasıyla donanım maliyetleri de geriliyor.

2023 yılında 150 bin doların üzerinde olan ticari insansı robot fiyatları bugün 40 bin ila 60 bin dolar seviyelerine kadar düştü. Bazı şirketler robotları saatlik yaklaşık 30 dolar karşılığında kiralama modeliyle de sunmaya başladı.

Robot üretiminde lider 'Çin'

İnsansı robot üretiminde Çin öne çıakrken, Çin merkezli Unitree Robotics geçen yıl yaklaşık 5 bin 500 robot sevk etti. Bu yıl da 20 bin adet üretim hedefliyor. Ancak Çinli şirketlerin büyüyen pazar payı, bazı ülkelerde güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Bazı araştırmacılar şirketin robotlarında veri güvenliği açıkları bulunduğunu öne sürerken, Unitree bu iddiaları reddediyor.

Teknik ve yasal engeller devam ediyor

İnsansı robot teknolojisinde hızlı ilerleme yaşansa da robotların düzensiz ortamlarda güvenilir şekilde çalışması, nesneleri hassas biçimde kavraması ve batarya sürelerinin artırılması gibi sorunlar devam ediyor. Ayrıca güvenlik standartları ve yasal düzenlemeler de henüz tam olarak oturmuş değil.

Buna rağmen uzmanlar, insansı robot pazarının güçlü büyümesini sürdüreceğini öngörüyor. McKinsey verilerine göre 2030 yılına kadar dünya genelinde 400 ila 800 milyon iş otomasyondan etkilenebilir. Sektör temsilcileri, 2026 yılını insansı robotların geniş çapta ticari kullanıma geçtiği ve endüstriyel üretimin hız kazandığı dönüm noktası olarak değerlendiriyor.