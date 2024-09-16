Goldman Sachs ve Citigroup, Çin için 2024 büyüme tahminlerini düşürdü

Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlama, küresel finans devleri Goldman Sachs ve Citigroup'un 2024 yılı büyüme tahminlerini revize etmesine yol açtı. Çin'in sanayi üretiminin Ağustos ayında son beş ayın en düşük seviyesine gerilemesi, iki şirketin de 2024 büyüme beklentilerini yüzde 4,7'ye indirmesine neden oldu.

Çin'de görülen ekonomik duraksama, talebin düşük seyretmesi ve teşvik önlemlerinin yetersiz kalması gibi sorunları ortaya çıkarıyor. Bu gelişmeler, hükümetin hedeflediği yüzde 5'lik büyüme oranına ulaşmanın zorlaşabileceği anlamına geliyor. Ağustos ayında zayıf ekonomik faaliyetler, dikkatleri daha fazla teşvik ihtiyacına yöneltti.

Goldman Sachs, daha önce yüzde 4,9 olarak belirlediği 2024 büyüme tahminini yüzde 4,7'ye çekti. 15 Eylül tarihli notunda, "Çin'in 'yüzde 5 civarında' tam yıl GSYİH büyüme hedefini kaçırma riskinin arttığına ve daha fazla talep yönlü gevşeme önlemi için aciliyetin de arttığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket, 2025 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 4,3 olarak sabit tuttu.

Citigroup da 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye indirdi. Ayrıca Çin'in 2025 yılsonu GSYH büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düşürdü. Citigroup ekonomistleri, "Kemer sıkma tuzağını kırmak ve büyüme desteğini zamanında sağlamak için maliye politikasının devreye girmesi gerektiğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çin'in ekonomik büyümesindeki yavaşlama, sadece Asya'da değil, küresel ölçekte de etkilerini hissettiriyor. Talebin canlanması ve ekonomik büyümenin hızlanması için alınacak teşvik önlemleri, Çin ekonomisinin 2024 hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahip.