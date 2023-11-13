Goldman Sachs: Zor kısım sona erdi

Emre ERGÜL

Yeni yıla 49 gün kala küresel piyasalarda aynı endişe yaşanıyor: “Gelecek olan yıl, geçecek olanı aratacak mı?” Çok uluslu ABD yatırım bankası, müşterilerine geçtiği notta, küresel ekonominin zor günleri atlatacağına dikkat çekti.

Banka, “Zor kısım bitti” başlıklı notta ekonominin ve yatırım ortamının 2008 öncesi ortama geri döndüğünü söyledi. Stratejistlere göre, küresel ekonomi 2023’te beklentilen üzerinde performans gösterdi ve enflasyondaki düşüşün devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl resesyon olma olasılığının yüzde 15 olduğunu tahmin eden Goldman Sachs, makro manzaranın 2008 öncesi koşullara dönerken, “küresel büyümeyi ve yatırımları destekleyecek bir miktar ters rüzgarın yaşanması”nı beklediklerini açıkladı.

Dünya genelindeki ekonomilerin 2023 yılına kadar iyimser beklentileri bile geride bıraktığını vurgulayan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman stratejistleri şöyle devam etti: “2024, küresel ekonominin global finans krizi sonrasındaki düşük enflasyon, sıfır politika faizi ve negatif reel getiri ortamından kurtulduğu fikrini güçlendirecek.

2008'den bu yana geçen dönem, genellikle daha düşük küresel getirilere ve düşük enflasyona doğru amansız bir hamle gibi geldi. 'Likidite tuzağı' ve 'Uzun süreli durgunluk' on yılın moda sözcükleriydi.” “Asıl soru, küresel finansal kriz öncesi faiz ortamına dönüşün bir denge olup olmadığıdır. Bu sorunun cevabının ABD'de, özellikle de Avrupa'da, başka yerlere göre ‘Evet’ olması daha muhtemel.”

Hatzius ve arkadaşları, 2024'te faiz oranları, kredi, hisse senetleri ve emtia getirilerinin nakdi aşmasını bekliyor: “Kolay para çağından geçiş inişli çıkışlı oldu, ancak bu 'Büyük Kaçış’ın iyi tarafı, yatırım ortamının artık 2008 krizi öncesi dönemden bu yana herhangi bir noktada olduğundan daha normal görünmesi ve gerçek beklenen getirilerin artık olması. Kesinlikle olumlu görünüyorsun.”

Goldman Sachs’a göre, enflasyon 2024'te düşmeye devam etmeli, reel hane geliri artışı artmalı, imalat faaliyetleri yeniden toparlanmalı ve Federal Reserve liderliğindeki merkez bankaları faiz oranlarını düşürme konusunda giderek daha istekli hale gelmeli.

Moody's ABD'nin kredi görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin "Aaa" olan kredi notunu teyit ederken durağan olan not görünümünü "negatif" olarak revize etti. Moody's'den yapılan açıklamada, görünümün negatife çevrilmesinin temel nedeninin, ABD'nin mali gücüne yönelik aşağı yönlü risklerin artması olduğu belirtildi.

Yüksek faiz oranları bağlamında, hükümet harcamalarını azaltmaya veya gelirleri artırmaya yönelik etkili maliye politikası önlemleri olmadan ABD'nin mali açıklarının büyük kalacağı vurgulanan açıklamada, bunun da borç karşılanabilirliğini önemli ölçüde zayıflatacağının öngörüldüğü aktarıldı. Açıklamada, ABD Kongresi'nde devam eden siyasi kutuplaşmanın birbirini takip eden hükümetlerin borç karşılanabilirliğindeki düşüşü yavaşlatacak bir mali plan üzerinde fikir birliğine varamama riskini artırdığı kaydedildi.

ABD'nin "Aaa" olan kredi notunun teyit edilmesinin Moody's'in ABD'nin kredi gücünü korumaya devam ettiği yönündeki görüşünü yansıttığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin "olağanüstü" ekonomik gücünü korumasının beklendiği, orta vadede daha fazla olumlu büyüme sürprizinin, en azından borç borç karşılanabilirliğindeki bozulmayı yavaşlatabileceği vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin kurumsal ve yönetişim gücünün de yüksek olduğu, özellikle parasal ve makroekonomik politikaların etkinliğiyle desteklendiği belirtilerek, "ABD ekonomisi ve finans sektörünün daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarına uyum sağlaması devam ederken, politika yapıcılar şeffaf ve etkili politikalar yoluyla geçişi kolaylaştırdılar" değerlendirmesinde bulunuldu.