Goldman Sachs'tan altın ve bitcoin yorumu

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dün yayınladığı bir araştırma notunda, altının uzun vadede oldukça değişken bir yatırım olarak görülen Bitcoin’den daha iyi performans göstermesini beklediğini yazdı.

Goldman, altının kötü finansal koşullardan etkilenme olasılığının daha düşük olduğunu, bu nedenle değerli metalin ‘faydalı bir portföy çeşitlendiricisi’ olarak ön plana çıktığını. Goldman Sachs, “Altınyapısal şekilde yüksek makro oynaklıktan ve hisse senedi risklerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacından fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

"ALTIN GÜVENLİ LİMAN, BİTCOİN RİSKLİ"

Goldman’ın analizine göre, yatırımcılar altını enflasyona ve doların değer kaybetmesine karşı korunmak için kullanırken, Bitcoin daha çok ‘riskli bir teknoloji şirketi hissesi’ne benzetildi.

Bitcoin’in değerinin gelecekte reel olarak kullanım imkanı düşünülerek belirlendiğini ve bu durumun lider kripto parayı değerli metallere göre daha oynak ve spekülatif bir varlık haline getirdiğini belirten Goldman Sachs, “Birkaç büyük oyuncunun iflas başvurusunda bulunmalarının yarattığı sistemsel endişe de Bitcoin’in aşağı yönlü oynaklığını güçlendirdi” dedi.

OLUMSUZLUKLAR SÜRÜYOR

Yatırımcıların merkezi olmayan para birimini keşfetme isteği Bitcoin’in benimsenmesine yardımcı olsa da, banka bu dönemde finansal koşulların daha sıkı hale gelmesinin lider kripto para için olumsuz olduğu görüşünde.

Goldman raporunda ayrıca kripto endüstrisinin güven sorunlarına da vurgu yaptı. FTX borsasının çöküşünü de hatırlatan banka, “Bitcoin’in aşağı yönlü oynaklığı, birkaç büyük oyuncu iflas başvurusunda bulunduğu için sistemik endişelerle de arttı” dedi.

Banka, her iki varlıktaki net spekülatif pozisyonların geçen yıl keskin bir şekilde düşmesine rağmen, Bitcoin’in yüzde 75’lik düşüşüne karşın altında büyük bir değişim olmadığını hatırlattı.