Goldman Sachs'tan Çin tahmini: Büyüme oranı yüzde 4,3'e düşebilir

Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici pazarı ve en büyük mal ihracatçısı olarak bilinen Çin'in geçtiğimiz ay perakende satışlarında daralma görüldü.

Yavaş ve isteksiz gevşeme büyümeyi etkiledi

Goldman Sachs analistleri, "Politika yapıcıların büyüme karşı rüzgarları karşısında yavaş ve isteksizce gevşemeleri, ekonomide olumsuz geri bildirim döngülerinin oluşmasına izin vererek talebi ve güveni desteklemenin maliyetini artırdı," değerlendirmesinde bulundular.

Goldman Sachs, Çin'in reflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini belirterek, TÜFE ve ÜFE'sinin 2025 yılında sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,5 artacağını tahmin ediyor.

Reflasyon nedir?

Reflasyon, bir ekonomik durgunluk veya deflasyon döneminin ardından, hükümet veya merkez bankası tarafından uygulanan politikalar yoluyla fiyat seviyelerinin, talebin ve ekonomik büyümenin artırılmasına yönelik bir süreçtir. Reflasyon, genellikle para arzının artırılması, faiz oranlarının düşürülmesi veya hükümet harcamalarının artırılması gibi önlemlerle gerçekleştirilir.