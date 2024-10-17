Goldman Sachs'tan iyimser tahmin: S&P 500 rallisi yıl sonuna kadar devam edebilir!

Goldman Sachs, S&P 500 endeksinin yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Bankanın küresel piyasalar ve taktik uzmanı Scott Rubner, Endeksin yıl sonunda 6.000 seviyesini aşabileceğini, hatta 6.270 seviyesine kadar ulaşabileceğini ifade etti. Goldman Sachs'ın tahminine göre hisse geri alımları 25 Ekim'den sonra hızlanacak ve yatırım fonlarının satış yerine alım yapmaya yönelmesiyle piyasa desteklenecek.

Rubner, tarihsel verilere bakarak 1928'den bu yana S&P 500'ün 15 Ekim ile 31 Aralık arasında ortalama yüzde 5,17'lik getiri sağladığını, seçim yıllarında ise bu oranın yüzde 7'nin üzerine çıktığını belirtti. Bu veriler, endeksin 2024 yılı sonunda da güçlü bir performans sergileyeceği beklentisini güçlendiriyor.

Yıl sonu rallisi için destekleyici faktörler

Goldman Sachs'ın analizine göre, Eylül ayında yatırımcılar kısa vadeli olumsuz mevsimsellik ve teknik kaygılar nedeniyle satışlar yapmış, ancak bu süreçte piyasa duyarlılığı değişmiş durumda. ABD hisse senetlerindeki kazançlar, kurumsal yatırımcıların piyasaya geri dönmesini sağladı. Rubner, "Hisse sene"di piyasasındaki satışlar iptal edildi ve yıl sonu rallisi başlamış görünüyor" dedi.

Ayrıca, ABD şirketlerinin hisse geri alımları için kazanç karartma dönemi 25 Ekim'de sona erdiğinde, bu geri alımların piyasaya destek vermesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, mali yılını Ekim sonunda kapatan yatırım fonlarının da satış yapmaktan vazgeçerek bu ralliyi desteklemesi öngörülüyor. Hanelerin Kasım ayında hisse senetlerinin net alıcıları olması beklenirken, volatilite kontrol fonları da potansiyel alıcılar arasında yer alabilir.

Opsiyon piyasası da ralliyi destekliyor

Rubner, opsiyon piyasasında artan gamma seviyelerinin de piyasadaki düşüşlerde alıcıların devreye girerek dengeleyici bir rol oynayabileceğini ifade etti. Bu da S&P 500 endeksinin yıl sonuna kadar devam edecek bir yükseliş eğiliminde olabileceğini işaret ediyor.