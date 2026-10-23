Goldman Sachs'tan Merkez'e 30 milyar dolarlık rezerv kaybı uyarısı

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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB'nin faiz kararının ardından yayımladığı analizde enflasyon, iç talep ve kredi büyümesine ilişkin beklentilerini paylaştı. Faizlerin sabit tutulmasını bekleyen banka, Merkez Bankasının para politikasındaki gevşeme sürecinin ekonomi programı üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Goldman Sachs, TCMB'nin enflasyona ilişkin değerlendirmesinde daha yumuşak bir görünüm ortaya çıktığını ancak yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Banka, faiz indirimlerinin her toplantıda ayrı ayrı değerlendirilmesine de dikkat çekti. Bu yaklaşımın, aynı büyüklükteki faiz indirimlerinin birbirini izleyen toplantılarda mutlaka tekrarlanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Merkez Bankası rezervlerinde 30 milyar dolarlık düşüş

Goldman Sachs analizinin en dikkat çekici bölümünü, Türkiye'nin rezervlerindeki azalma ve ekonomi programına yönelik riskler oluşturdu.

Banka, son 12 aylık dönemde değerleme etkilerinden arındırılmış rezervlerin 30 milyar ABD doları azaldığını bildirdi.

Analizde, faizlerin düşmesi ve seçimle ilgili risklerin ön plana çıkması durumunda rezerv kayıplarının devam edebileceği belirtildi.

Goldman Sachs, söz konusu gelişmeleri mevcut ekonomi programının karşı karşıya olduğu temel risk olarak değerlendirdi.

İç talepte toparlanma enflasyonu nasıl etkileyebilir?

Goldman Sachs, TCMB'nin iç talebin zayıf seyrettiği yönündeki değerlendirmesine genel olarak katıldığını ancak kendi ekonomik aktivite göstergesinin talepte hızlanmaya işaret ettiğini açıkladı.

Banka, iç talepteki güçlenme ile maliye ve para politikalarındaki gevşemenin çekirdek enflasyondaki yavaşlamayı sınırlayabileceğini belirtti.

Analizde, bu koşullar altında çekirdek enflasyonun artış hızında daha fazla yavaşlama sağlanabilecek alanın daraldığı değerlendirmesine yer verildi.

Faiz indirimleri sonrası kredi büyümesi yakından izlenecek

Goldman Sachs'ın önümüzdeki aylarda takip edeceği bir diğer gösterge ise kredi büyümesi olacak.

Banka, TCMB'nin para politikasında gevşemeye gittiği dönemlerde kredi büyümesinin hızlanma eğiliminde olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle faiz indirimlerinin kredi talebi ve kredi büyümesi üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda yakından izleneceği bildirildi.

Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde, rezervlerde yaşanabilecek ilave kayıplar, iç talepteki toparlanma, çekirdek enflasyonun seyri ve kredi büyümesi, ekonomi programı açısından öne çıkan başlıca risk ve takip alanları olarak sıralandı.