Türk bankaları için S&P'den önemli mesaj: Faizler düşerse ne olacak?

S&P Global Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio, Türk bankacılık sektörünün küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklerden etkilendiğini ancak mevcut koşulların yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtti. Argenio, enflasyonla mücadelede sağlanan ilerleme ve ekonomik görünümün ilk tahminlerden daha olumlu seyretmesinin bankacılık sistemi açısından önem taşıdığını ifade etti.

S&P Global Ratings tarafından düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı 2026", Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yatırımcıları, şirketleri, ihraççıları ve finans kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferans kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Argenio, Bankacılık Endüstrisi Ülke Risk Değerlendirmesi (BICRA) çerçevesinde bankacılık sektörlerini incelediklerini ve Türkiye'ye ilişkin son değerlendirmeyi kısa süre önce onayladıklarını aktardı.

S&P'ye göre bankacılık sektöründeki riskler yönetilebilir

Türk bankalarının küresel ve bölgesel gelişmelerin yol açtığı çeşitli zorluklarla mücadele ettiğine işaret eden Argenio, risklerin önemini koruduğunu ancak ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Argenio, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Karşılaştığı risklerin önemli olduğunu düşünüyoruz ancak enflasyonun düşürülmesinde gördüğümüz ilerleme ve Orta Doğu'daki savaşın başlangıcında tahmin ettiğimizden daha iyi bir ekonomik görünüm olması nedeniyle durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda, bankaların önemli büyüklükteki dış borçlarını çevirmeye devam edebilme yeteneklerini de yakından izliyoruz. Dolayısıyla, bu cephede yaşanabilecek herhangi bir aksaklık sorunlu olabilir. Ayrıca, son bir yılda uygulanan tüm erteleme önlemlerinin kaldırılmasını olumlu buluyoruz. Dolayısıyla, gelecekte daha fazla istikrar görürsek, bazı olumlu gelişmeler öngörebiliriz."

Yüksek faizler kredi büyümesini sınırlandırıyor

Bankacılık sektöründe kredi hacminin yüksek reel faiz oranları nedeniyle baskı altında kaldığını belirten Argenio, mevcut finansman koşullarının kredi talebini olumsuz etkilediğini söyledi.

Para politikasında olası bir gevşemenin gelecek yıl bankacılık sektörüne olumlu yansıyabileceğini ifade eden Argenio, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile bireysel müşterilerin yüksek finansman maliyetlerinden daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

Argenio, şunları söyledi:

"Para politikasında bir gevşeme olursa, faiz oranları düşürülürse ve bunun fiyatlamaya ve kredilere yansımasını görürsek önümüzdeki yıl daha iyi olabilir, orada olumlu gelişmeler görebiliriz. KOBİ'lerin ve perakende müşterilerin bu kadar aşırı yüksek finansman maliyetini karşılaması daha zor. İlerleyen süreçte varlık kalitesinin bozulması açısından bankacılık sektöründen gelebilecek potansiyel risk sepetini işte burada görüyoruz."

Bankaların net faiz marjlarında iyileşme beklentisi

Türk bankalarının net faiz marjlarında gelecek yıl toparlanma beklediklerini dile getiren Argenio, faiz oranlarının gerilemesinin Türk lirası cinsinden fonlama maliyetlerini kısa sürede aşağı çekebileceğini kaydetti.

Buna karşılık yabancı para cinsinden kaynak maliyetlerinin, uluslararası piyasalardaki faiz hareketlerine bağlı olarak yükselebileceğini belirten Argenio, bankacılık sektörünün performansında faiz indirimlerinin hızı ve büyüklüğünün belirleyici olacağını vurguladı.

Argenio, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla nasıl sonuçlanacağı indirimlerin zamanlamasına, indirimlerin büyüklüğüne ve başarılı dezenflasyon programına da bağlı olacak bir karışım. İlerleyen dönemde, ülke enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde düşürebilirse ve ekonomiye olan güveni artırıp bu sayede daha güçlü bir ekonomik büyüme, döviz riski açısından daha dirençli ve istikrarlı bir ekonomik ortam üretebilirse, özellikle reel karlılığa bakarsanız bankacılık sektörü için varlık kalitesi açısından anlamlı bir iyileşme olabilir. Nominal bazda bazı düşüşler görebilirsiniz ancak reel terimlerle işler doğru yöne giderse daha iyi bir karlılık görebiliriz, dolayısıyla sermaye getirisi reel terimlerle iyileşmelidir."

Fon soruşturmalarının bankacılık sektörüne etkisi

Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarını da değerlendiren Argenio, yaşanan gelişmelerin münferit bir sorun olarak kalması durumunda bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı olabileceğini belirtti.

Yetkililerin aldığı önlemleri güçlü bulduklarını ifade eden Argenio, bankacılık sistemine sağlanan likiditenin olumsuz etkilerin azaltılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Soruşturmaların dış finansman maliyetlerine olası etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğunu kaydeden Argenio, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık sektörüne sağlanan likidite, etkinin sınırlandırılmasına yardımcı oldu. Dışarıdan borçlanma maliyeti açısından etki ne olacak? Bunu söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum ve genel olarak yurt dışındaki faiz oranlarındaki dinamikler nedeniyle dışarıdan borçlanma maliyetinin artmasını bekliyoruz. Ancak Türk borçlunun gelecekte ödemek zorunda kalacağı daha yüksek bir risk maliyeti de olabilir. Bu, durumun ne kadar kontrol altına alındığına ve içeriden ne kadar hızlı yönetildiğine bağlı."