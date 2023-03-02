Goldman Sachs'tan Türk ekonomisi için kritik 'seçim' uyarısı

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’tan Türk ekonomisine yönelik bir uyarı geldi. Bankanın ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından yayımlanan bilgi notunda, Türkiye’de döviz likiditesi risklerinin özel sektörden kamuya kaydığı belirtilerek, “Seçimlerin ardından gelecekte para politikasının nasıl olacağına dair belirsizlik, zamanında yönetilmesi gereken likidite risklerini beraberinde getiriyor” yorumunda bulunuldu.

Reuters’ın aktardığı bilgi notunda; seçime giderken döviz piyasasında ‘müdahale’ iddiasında bulunuldu. Bankaya göre; "alınacak önlemlere rağmen" TL’de değer kaybı yaşanabilir.

Bankanın rezerv tahmini

Goldman Sachs; altın, ikili takas hatları ve IMF Özel Çekme Hakları gibi likit olmayan varlıklar denklemden çıkarıldığında, depremlerin ardından Türkiye’nin rezervlerinin 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.