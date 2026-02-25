Goldman Sachs'tan yapay zeka analizi: Belirsizliği yakın vadede çürütmek zor

Yapay zeka sermaye harcamalarındaki sürprizler ve yıkıcı etkilere ilişkin artan korkular, hisse senedi piyasalarında yeni bir oynaklık yaratırken, Goldman Sachs ise belirsizliğin uzun vadede devam edeceğine işaret ediyor.

Son haftalarda bellek hisseleri yükselirken yazılım hisseleri keskin bir düşüş gösterdi. Goldman analistlerine göre bu süreçte kısa vadeli kazançlar dirençli kalırken, yatırımcılar sektörün karşı karşıya olduğu uzun vadeli risklere daha fazla odaklandı.

667 milyar dolarlık harcama beklentisi

Banka hiper ölçekli veri merkezi harcamalarının güçlü kalmaya devam edeceğini öngörürken, 2026'da yıllık yüzde 62 artışla 667 milyar dolarlık sermaye harcamasına işaret ediyor. Bununla birlikte, büyüme oranında bu yılın sonlarına doğru bir zirve yaşanacağını ve harcama ivmesinin yavaşlaması durumunda da bazı yapay zeka altyapı hisselerinin baskı altında kalabileceğini belirtiyor.

Analistlere göre, hisse kazançları güçlü olsa bile Nvidia'nın fiyatı ile karı arasındaki son uyumsuzluk da yatırımcıların 'aşırı kazanç' endişesi nedeniyle yüksek getirilerin sürdürülmesinin zorlaştığını gösteriyor.

Sürdürülebilir getiri için seçicilik artacak

Goldman Sachs'a göre, yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, yatırımcılar sürdürülebilir faydaları belirlemek için "rekabetçi konumlandırma, giriş engelleri ve fiyatlandırma gücü" konularında daha ayrıntılı analizlere ihtiyaç duyacaklar. Analistler, ayrıca yapay zekanın yaratacağı yıkıcı etkiye ilişkin endişelerin yakın vadede çürütülmesinin de zor olacağını belirtti.

Bankaya göre, kriz endişesi yaşayan şirketlerin yeniden yatırımcı ilgisi çekebilmesi için ya birkaç çeyrek boyunca iş sürekliliğini kanıtlaması ya da değerlemelerinin belirgin şekilde gerilemesi gerekiyor. 2026 boyunca daha fazla şirketin yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarını ölçmesi bekleniyor. Ancak analistlere göre bu artışların kalıcı kara dönüşmesi, şirketlerin elde ettikleri ek faydayı fiyat indirimleri veya maliyet artışlarıyla dağıtmak yerine bilançolarında tutabilmelerine bağlı olacak.