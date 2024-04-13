Goldman Sachs'tan yeni altın tahmini: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları, Orta Doğu'da gerilimlerin artmasıyla başka bir rekora sıçradı. ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs da altın tahminini yukarı yönlü güncelledi.
Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi.
Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Analistler, altındaki yükselişte jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle birlikte artan güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.
Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.
Goldman'ın analizinde Fed'in para politikası adımları, ABD seçimleri ve küresel ekonomideki gelişmelere çekilirken, altında yükseliş eğiliminin devam edeceği belirtildi.