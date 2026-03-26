Google'ın yeni yapay zeka algoritması çip hisselerini sarstı

Google yapay zeka geliştirmeleri için gereken depolama alanını daha verimli hale getirecek yeni bir algoritma üzerine çalıştığını duyurdu. Ancak çığır açacak gelişme bellek çipi yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar ve çip kıtlığı nedeniyle hisseleri bu yıl yüzde 50'den fazla artan çip şirketlerinin hisselerine kötü yansıdı.

Seul'de Samsung Electronics ve SK Hynix yüzde 6 değer kaybederken, ABD'de ise Micron Technology, Western Digital ve Sandisk'te değer kaybı yüzde 5'i aştı.

Google'ın TurboQuant algoritmasının arz sıkıntısını hafifletmesi ve fiyatları düşürmesi bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, TurboQuant algoritması büyük dil modellerini çalıştırmak için gereken bellek miktarını en az 6 kat azaltarak yapay zeka eğitimi maliyetini ciddi ölçüde düşürebilir.

Bellek çipi arz sıkıntısı 2030'a kadar sürebilir

Amazon ve Google'ın öncülüğünde dört büyük teknoloji şirketinin bu yıl veri merkezi yatırımlarına yaklaşık 650 milyar dolar ayırmayı planladığı, bu kapsamda özellikle Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcıları ile ilgili bellek çözümlerine yoğun talep oluştuğu biliniyor. Öte yandan SK Group Başkanı Chey Tae-won da bellek çipi arz sıkıntısının 2030 yılına kadar sürebileceğini ifade ediyor.

Buna karşın Morgan Stanley analisti Shawn Kim, söz konusu gelişmenin uzun vadede sektör için olumlu olabileceğini, çalışmanın 'anahtar-değer önbelleği'nin verimliliğini artırdığını belirtiyor. Bu sayede performanstan ödün vermeden daha düşük bellekle çalışabilen sistemler, maliyetleri düşürüp karlılığı artırabilir.

Analistlere göre verimlilik artışı kısa vadede baskı yaratsa da uzun vadede, maliyetlerin düşmesi ve yapay zeka kullanımını yaygınlaştırarak bellek çiplerine olan talebi yeniden artırabilir.