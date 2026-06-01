Gözler ECB'nin faiz kararında! 2011 hatası tekrarlanır mı?

Merkez bankalarının kararlarını önceden anlamanın en etkili yollarından biri, politika yapıcıların açıklamalarını yakından takip etmek. Son günlerde ECB Yönetim Konseyi üyelerinin verdiği mesajlar, 11 Haziran’da faiz artırımına gidileceğine işaret ediyor.

Piyasalar bu olasılığı büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Ancak dikkat çeken nokta, aynı yetkililerin Haziran sonrasında yeni faiz artışlarına ilişkin kesin bir yönlendirme yapmaktan kaçınması.

Bu durum, ECB içinde de kararın sanıldığı kadar net olmadığını gösteriyor.

Enflasyon yükseldi ama tablo karmaşık

Euro Bölgesi’nde enflasyon şubat ayında yüzde 1,9 seviyesindeyken nisan ayında yüzde 3’e yükseldi. Bu artışın temel nedeni ise Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunlarının enerji fiyatlarını yukarı çekmesi oldu.

Buna karşın çekirdek enflasyon göstergeleri ve fiyat baskısını ölçen diğer veriler, şimdilik geniş çaplı bir enflasyon sorununun oluştuğuna dair güçlü sinyaller vermiyor.

Mayıs ayına ilişkin ilk ulusal veriler de enflasyonun ya yatay kaldığını ya da sınırlı bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Üstelik birçok ülkede açıklanan rakamlar piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ECB’nin asıl korkusu gelecekteki enflasyon

ECB yetkilileri de mevcut verilerin belirsiz olduğunu kabul ediyor.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ciddi bir sapma görülmediğini ve ücret artışlarının yavaşlamaya devam ettiğini belirtti.

Buna rağmen ECB’nin kaygısı bugünkü enflasyon değil, enerji kaynaklı fiyat baskılarının zamanla ekonominin geneline yayılma ihtimali.

Bu nedenle banka, gerçekleşmiş bir enflasyon krizine değil, oluşabilecek bir riske karşı hazırlık yapıyor.

Enerji şoku faiz artışını tetikliyor

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki yükselişin artık görmezden gelinemeyeceğini savunurken, Baş Ekonomist Philip Lane de Körfez bölgesindeki gerilimin uzaması halinde geçici enerji şoklarının daha kalıcı fiyat artışlarına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Lane’e göre birçok şirket önümüzdeki dönemde fiyat artırmayı planlıyor. Bu durum, daha geniş kapsamlı bir enflasyon sorununun ortaya çıkma riskini artırıyor.

Ancak bu değerlendirmeler mevcut verilere değil, geleceğe yönelik tahminlere dayanıyor.

Euro Bölgesi stagflasyon riskiyle karşı karşıya

Ekonomik büyüme göstergeleri ise Euro Bölgesi’nde güçlü bir tabloya işaret etmiyor.

Bileşik PMI verileri son üç aydır büyümenin yavaşladığını gösterirken, mali destekler de 2022’deki enerji teşviklerine kıyasla oldukça sınırlı kalıyor.

Uzmanlara göre bölge ekonomisi giderek daha fazla “ılımlı stagflasyon” görünümüne yaklaşıyor. Bu senaryoda büyüme zayıflarken enerji fiyatları yükseliyor ve enflasyon riskleri artıyor.

Merkez bankaları için en zor ortam da tam olarak bu. Çünkü faiz artırımları enerji arzındaki sorunları çözemezken ekonomik büyümeyi daha da baskılayabiliyor.

ECB içinde görüş ayrılıkları sürüyor

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, faiz artırımı kararı öncesinde daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Olli Rehn ise piyasa beklentilerinin ECB kararlarını belirlemediğini vurgulayarak, bankanın bağımsız hareket ettiğini ifade etti.

Buna rağmen piyasalar önümüzdeki 12 ay içinde iki veya daha fazla faiz artırımı bekliyor. ECB yetkililerinin açıklamaları ise bu kadar agresif bir sıkılaşma döngüsüne destek vermiyor.

2011 hatası tekrarlanır mı?

Ekonomistler, mevcut durumun 2022’deki yüksek ve kalıcı enflasyon döneminden çok, ECB’nin enerji kaynaklı fiyat artışları nedeniyle faiz artırdığı 2011 yılına benzediğini belirtiyor.

O dönemde ECB faiz artırmış, ancak büyümenin sert şekilde yavaşlaması üzerine birkaç ay sonra geri adım atmak zorunda kalmıştı.

11 Haziran’da faiz artırımı yapılması artık büyük ölçüde bekleniyor. Ancak asıl tartışma, bu adımın gerçekten gerekli olup olmadığı.

ECB’nin önündeki son önemli veri ise karar öncesinde açıklanacak Mayıs ayı Euro Bölgesi enflasyon rakamları olacak.