Gözler emekli maaşı ve asgari ücrete çevrildi

Emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye basıldı. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler, ihtisas komisyonlarının oluşumuna çevrildi.

Kurban Bayramı’na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partiler daha sonra komisyonlara verecekleri üye isimlerini bildirecek. Ardından komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenleme teklifi, yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. Düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasından yararlanamayan emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. Meclis’in üzerinde çalıştığı teklife göre emekli maaşlarında kademeli artış sistemine geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenler daha yüksek maaş alacak. Bu arada 24 Haziran’da başlayacak 9 günlük bayram tatili öncesinde; emekli aylığı ve ikramiyeler 17 Haziran'da itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.