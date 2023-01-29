Gözler Fed ve AMB'de! Faiz artışına gidilecek mi?

Fed ve AMB'nin politika metinlerindeki yönlendirmelerle birlikte merkez bankası başkanlarının toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve mart ayındaki toplantıya ilişkin ipuçları yatırımcıların odağında olacak.

Faiz artışlarına son verebiliriz mesajı

Analistler, Fed'in Mart’ta faiz artışlarına ara verilip verilmeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de piyasa beklentilerini etkilemesinin olası olduğunu ifade etti.

AMB tarafında, faiz artışlarına Mart ayında da devam edileceği öngörülürken buna karşın bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyaller de önem arz edecek.

ABD ekonomisinde büyüme tahminleri aştı

Geçen hafta ülkede açıklanan veriler ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisini artırarak pay piyasalarını desteklerken, açıklanan şirket finansal sonuçları da hisse ve sektör bazlı oynaklıkları artırdı.

Buna göre, ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla 616 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Enflasyon düşecek beklentisi

Ülkede kişisel tüketim harcamaları büyümesi yıllık bazda yüzde 2,1'e gerilerken, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Elektrikli araba üreticisi Tesla gelirlerini dördüncü çeyrekte yüzde 37 artırarak 24,3 milyar dolara çıkarırken, piyasa beklentileri gelirlerin 24,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Piyasa öngörülerinin altında kaldı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

General Electric söz konusu dönemde 21,8 milyar dolar gelir elde ederek beklentileri geride bırakırken, Johnson&Johnson'ın geliri 23,7 milyar dolarla piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Mal siparişleri ve cuma işsizlik oranı takip edilecek

Analistler, yoğun takvimle birlikte bilanço döneminin de devam ettiğini hatırlatarak, gelecek hafta açıklanacak Apple, Amazon, Alphabet ve Meta şirketlerinin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

30 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba ADP özel sektör istihdam raporu ve ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri ve cuma işsizlik oranı takip edilecek.

Avrupa'da gündem yoğun

Avrupa Borsalarında geçen hafta İngiltere hariç yükseliş eğilimi öne çıkarken, gelecek hafta gözler perşembe günkü AMB ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerine çevrildi.

Faiz artırım hızını yavaşlatabiliriz

Analistler, bölgede daha önce alınan enflasyona ilişkin yumuşama sinyallerinin AMB ve BoE tarafından yeterli bulunmadığını kaydederek, iki merkez bankasının da 50 baz puanlık faiz artışının ardından mart ayındaki toplantıda faiz artırım hızını yavaşlatabileceğini söyledi.

Bölge ekonomisine ilişkin geçen hafta alınan sinyallerin karışık olduğuna dikkati çeken analistler, buna karşın doğalgaz fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin bölge ekonomilerinde üretim maliyetleri ve enflasyon açısından rahatlama sağladığını bildirdi.

Hizmet sektörü PMI ile ÜFE verileri takip edilecek

AMB’nin şahin politikalarına devam edeceğine yönelik beklentilerle Euro/Dolar paritesi 1,0931'le 10 ayın zirvesini görmesinin ardından sınırlı gerileyerek haftayı yüzde 0,1 artışla 1,0868'den tamamladı.

Pazartesi Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyüme, salı günü Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi'nde TÜFE ile işsizlik oranı ve cuma bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,44 azalışla 5.191,83 puandan tamamladı.

Cuma günü açıklanacak Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verisi yatırımcıların odağında olacak. Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye gerilemişti.

Gelecek hafta yurt içinde salı dış ticaret dengesi ve çarşamba imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.