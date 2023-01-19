Gözler Merkez Bankası'nda: 2023 yılının ilk faiz kararı ne olacak?

TCMB, politika faizini geçen sene %9'a indirdi. Reuters anketine katılan 22 ekonomistin tamamı bugün TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

PPK metninde yapılacak olası değişiklikler ve ayrıca banka rezervleri bugün takip edilecek gündem maddeleri arasında.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu toplam 4 bankacı TCMB toplam rezervlerinin 1 milyar dolara yakın artışla 127.2 milyar dolar olmasını bekliyorlar.

TCMB ayrıca bu hafta ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi de isterken sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine de dikkat çekildi.

Banka bu hafta ayrıca üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı. Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar %30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

Küresel piyasalar

Asya borsaları dün açıklanan ABD perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından resesyon endişelerinin kuvvetlenmesi ve yatırımcıların tahvil gibi güvenli varlıklara yönelmesiyle geriledi.

Yen ise piyasaların Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikası taahhütlerini gerçekleştirmekte zorlanacağından şüphe duymasıyla birlikte değer kazandı.

Mayıs ayına çekilmesi planlanan seçimler öncesinde iktidarın ekonomi adımları, muhalefetin ise muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ile Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere %29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.38'de 18.7925/18.7930 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.