Gözler özel sektördeki zamlarda: İşte tahminler

Asgari ücret bu yılın ikinci ayı için 11 bin 402 liraya, en düşük memur maaşı ise 22 bin liraya çıkarılmıştı. En düşük 7 bin 500 lira maaş alan emeklilerde ise zam oranı yüzde 25 olacak.

Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, özel sektöre yapılacak zammın referans değerinin asgari ücret zammı olduğunu ifade etti.

"Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı için bu seviyede bir zam yapılabilmesi öngörülebilir" diyen Bayram, önceki dönemde asgari ücrete yüzde 54 zam yapılırken memur maaşlarına yüzde 30’luk zam geldiğini anımsattı.

Bayram şöyle devam etti: "Bu dönemde memurlara daha fazla bir artış yapıldı. O nedenle memurlara yapılan zam tutarının özel sektöre yansımasının mümkünatı olmadığını düşünüyorum. Asgari ücret artış oranı referans değer olacaktır. O da maksimum yüzde 34 seviyesindedir. İşverenler çalışanlarına bunun üzerinde bir artış yapabilirler. Maaş artışı çalışan ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır."