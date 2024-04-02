Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 2 Nisan 2024 altın fiyatları
Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, yeniden 2 bin 250 doların üzerinde seyrediyor. Ons altındaki yükselişle beraber gram altın fiyatı ise artış gösteriyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 2 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin Fed'in ilk faiz indirimini Haziran'da gerçekleştireceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseliş gösteriyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 254,85 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlayarak 2 bin 340,51 seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.464,40 lira
Çeyrek altın 3.827,12 lira
Yarım altın 7.654,25 lira
Cumhuriyet altını 15.262 lira
Gremse altın 41.819,00 liradan satılıyor.