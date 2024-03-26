Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 26 Mart 2024 altın fiyatları
ABD enflasyon verileri öncesinde altın fiyatları dar aralıkta seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, 2 bin 171,03 dolar seviyesinde... Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 26 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak olan enflasyona ilişkin veriyi izleyecekler. ABD'de cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi yayımlanacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, 2 bin 171,03 dolar seviyesinde seyrediyor. Serbest piyada gram altın, bugün 2.436,34 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 672,98, Cumhuriyet altını ise 14 bin 647 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.436,12 lira
Çeyrek altın 3.672,19 lira
Yarım altın 7.344,38 lira
Cumhuriyet altını 14.644 lira
Gremse altın 40.977,00 liradan satılıyor.