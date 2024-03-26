Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 26 Mart 2024 altın fiyatları

Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak olan enflasyona ilişkin veriyi izleyecekler. ABD'de cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi yayımlanacak. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, 2 bin 171,03 dolar seviyesinde seyrediyor. Serbest piyada gram altın, bugün 2.436,34 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 672,98, Cumhuriyet altını ise 14 bin 647 liradan satılıyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.436,12 lira

Çeyrek altın 3.672,19 lira

Yarım altın 7.344,38 lira

Cumhuriyet altını 14.644 lira

Gremse altın 40.977,00 liradan satılıyor.