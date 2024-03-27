Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 27 Mart 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları doların gücünü korumasına paralel olarak yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.02 gerileyerek 2 bin 178.55 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak olan ve enflasyon göstergesi olarak kabul edilen verileri bekliyorlar. Altının gram fiyatı, 2 bin 255,33 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 688,06 liradan satılıyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.407,20 lira

Çeyrek altın 3.688,06 lira

Yarım altın 7.376,13 lira

Cumhuriyet altını 14.707 lira

Gremse altın 40.491,00 liradan satılıyor.