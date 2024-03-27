Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 27 Mart 2024 altın fiyatları
Altın fiyatları doların gücünü korumasına paralel olarak yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, 2 bin 178.55 dolar seviyesinde. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 27 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları doların gücünü korumasına paralel olarak yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.02 gerileyerek 2 bin 178.55 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak olan ve enflasyon göstergesi olarak kabul edilen verileri bekliyorlar. Altının gram fiyatı, 2 bin 255,33 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 688,06 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.407,20 lira
Çeyrek altın 3.688,06 lira
Yarım altın 7.376,13 lira
Cumhuriyet altını 14.707 lira
Gremse altın 40.491,00 liradan satılıyor.