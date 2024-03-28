Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 28 Mart 2024 altın fiyatları

Piyasalar, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini takip ediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 0.02 yükselerek 2 bin 195,27 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın en yüksek 2 bin 196 dolar seviyesi gördü. Gram altın yeni güne 2 bin 276 lira seviyesinden başladı. En yüksek 2 bin 281 lira seviyesi görüldü. Altının gramı şu sıralarda 2 bin 280,48 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.424,04 lira

Çeyrek altın 3.727,49 lira

Yarım altın 7.454,98 lira

Cumhuriyet altını 14.864 lira

Gremse altın 40.774,00 liradan satılıyor.