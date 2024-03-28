Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 28 Mart 2024 altın fiyatları
Altının spot piyasadaki 2 bin 195 seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise ons altındaki güçlenmeyle birlikte yükselişe geçti. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 28 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Piyasalar, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini takip ediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 0.02 yükselerek 2 bin 195,27 dolar seviyesinde işlem gördü. Ons altın en yüksek 2 bin 196 dolar seviyesi gördü. Gram altın yeni güne 2 bin 276 lira seviyesinden başladı. En yüksek 2 bin 281 lira seviyesi görüldü. Altının gramı şu sıralarda 2 bin 280,48 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.424,04 lira
Çeyrek altın 3.727,49 lira
Yarım altın 7.454,98 lira
Cumhuriyet altını 14.864 lira
Gremse altın 40.774,00 liradan satılıyor.