Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 29 Mart 2024 altın fiyatları

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini bekliyor. Altın fiyatları, yeni güne de yükselişle başladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,60 yükselerek 2 bin 229,87 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı, dün yüzde 2 primle 2.232 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 2 bin 325 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.449,51 lira

Çeyrek altın 3.801,68 lira

Yarım altın 7.603,36 lira

Cumhuriyet altını 15.160 lira

Gremse altın 41.202,00 liradan satılıyor.