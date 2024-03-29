Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 29 Mart 2024 altın fiyatları
Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Yatırımcılar, kişisel tüketici harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Altının ons fiyatı, yeniden 2 bin 200 doların üzerine çıktı. Ons altındaki yükselişle beraber gram altın fiyatı ise rekor seviyesinde. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 29 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini bekliyor. Altın fiyatları, yeni güne de yükselişle başladı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,60 yükselerek 2 bin 229,87 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı, dün yüzde 2 primle 2.232 dolara yükselerek rekor tazeledi.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 2 bin 325 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 270 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.449,51 lira
Çeyrek altın 3.801,68 lira
Yarım altın 7.603,36 lira
Cumhuriyet altını 15.160 lira
Gremse altın 41.202,00 liradan satılıyor.