Gram, çeyrek, yarım, tam altın: Altın ne kadar oldu? (11 Ekim Güncel Altın Satış Fiyatları)

En güvenli yatırım araçları arasında yer alan altın Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım limanları arasında yer alıyor.

Ortadoğu’da yaşanan ve büyük ölçekli savaşa dönme ihtimali bulunan gerilim sürerken altın fiyatları yükseliyor.

Bu nedenle de altın fiyatları Türkiye’de çok yakından takip ediyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarını başta Google olmak üzere arama motorlarında “Gram altın ne kadar”, “Çeyrek altın ne kaç lira oldu”, “Tam altın kaç TL oldu”, “Ons altın kaç dolar oldu” gibi sorular sorarak aratıyor.

11 Ekim 2024 Cuma günün ilk saatlerinde altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.915,09 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.012,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.019,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.709,33 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.966,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.424,46 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.645,49 dolar