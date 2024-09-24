Grevdeki Boeing çalışanlarına son teklif: Sendika yeterli bulmadı

Boeing, maaş artışını yüzde 30’a çıkaran yeni bir sözleşme teklifi sundu. Havacılık devi, verdiği teklifin cuma gününe kadar değerlendirilmesini beklerken, işçi sendikası bu teklifi müzakere edilmediği gerekçesiyle eleştirdi ve verilen sürenin yetersiz olduğunu savundu.

İşçiler, maaşlarının Seattle'daki yaşam maliyetine uyum sağlamasını talep ederken, grev sürecinde ek işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyorlar.

Grev Boeing'e günlük 50 milyon dolara mal oluyor

Bank of America analisti Ron Epstein’a göre grev, Boeing’e günlük 50 milyon dolara mal oluyor. Kredi derecelendirme kuruluşları, grevin uzaması halinde şirketin notunun düşebileceğine dikkat çekiyor.

Boeing, grevin ilk günlerinde sendika üyesi olmayan çalışanlarını geçici olarak ücretsiz izne çıkardı, işe alım sürecini durdurdu, seyahat giderlerini kısıtladı ve çalışanların birinci sınıf ve business sınıfı uçak biletleri hakkını iptal etti.

Geçtiğimiz haftaki müzakerelerden hem Boeing hem de sendika memnun olmadıklarını ifade etmişti. İşçilerin yüzde 94,6’sı sendikanın desteklediği önceki teklifi reddetmişti.

Boeing çalışanları kararlı

Grev hattındaki makinistler, Seattle bölgesindeki yaşam maliyetlerindeki sert artış nedeniyle maaşlarının bu artışlara ayak uydurmasını talep ediyorlar.

Bazı işçiler, greve uzun süre devam etmeye hazırlandıklarını ve bu süreçte depo işleri veya yemek teslimatı gibi ek işlerde çalışarak gelir sağlamaya çalıştıklarını belirtiyorlar.

Boeing, yapılan görüşmeler sonrasında 30 binden fazla makinist için son teklifini yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Boeing, maaş artışlarını dört yıl içinde yüzde 30’a çıkarmayı teklif etti.

Ayrıca daha önce teklif edilen 3 bin dolarlık bonusu 6 bin dolara çıkardı. Ancak sendika, bu teklifi eleştirerek Boeing’in müzakere yapmadığını ve bu hamlenin sendikayı devre dışı bırakmaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Sendikadan eleştiri: Süre yetersiz

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği District 751, Boeing’in yeni teklifini “hiçbir tartışma olmadan önümüze atıldı” şeklinde eleştirdi. Boeing ise teklifin cuma günü saat 23:59’a kadar onaylanması gerektiğini belirtti.

Sendika, verilen sürenin üyelere gerekli detayları sunmak veya oy kullanma yerlerini organize etmek için yetersiz olduğunu savundu.

Ayrıca Boeing'in daha fazla görüşme yapmayı reddettiği ve bu nedenle 27 Eylül'de bir oylama yapılmayacağını duyurdu. Ancak sendika, işçilerden geri bildirim toplamak amacıyla bir anket düzenleyeceğini bildirdi.

Boeing'in sunduğu son teklif, grevin maliyetini azaltma girişimi olarak görülüyor. 2008’den bu yana ilk kez böylesi büyük bir grevle karşı karşıya olan Boeing, yeni CEO Kelly Ortberg için önemli bir sınavla karşı karşıya.