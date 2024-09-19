Grevi aşamayan Boeing binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardı

Makinistlerin greve gitmesinin ardından maliyetleri ve giderleri azaltmak için kemer sıkacağını duyuran Boeing, uzlaşma sağalanamayınca on binlerce çalışanını geçici ücretsiz izne çıkaracağını duyurdU.

Ücretsiz izin ve maaş kesintileri

Bloomberg'in haberine göre; Boeing CEO'su Kelly Ortberg'in çalışanlara gönderdiği mesajda, "Önümüzdeki günlerde çok sayıda ABD merkezli yönetici, müdür ve çalışanı etkileyecek geçici ücretsiz izinler başlatıyoruz. Grev süresince her dört haftada bir çalışanların bir hafta ücretsiz izin almasını planlıyoruz." dediği öğrenildi.

Ortberg ayrıca grev süresince ödemelerde de kesinti yapacaklarını belirtirken, sendika ise yeni sözleşme için mücadele devam edeceklerini açıkladı.

'Grev toparlanmayı tehlikeye atıyor'

Boeing Mali İşler Direktörü (CFO) Brian West, grevdeki işçilerle yeni bir sözleşme imzalanması için iyi niyetle çalıştıklarını belirtirken, zor bir dönemden geçtiklerini grevin ise toparlanmayı tehlikeye attığını söylemiş bu nedenle kemer sıcaklarını duyurmuştu.

Program satın almaları duracak

Tedarikçi harcamalarında da önemli kesintiler yapmayı planladıklarını belirten West, 737, 767 ve 777 programlarında satın alma emirlerinin çoğunu durduracaklarını belirtti.

Yaklaşık 30 bini aşkın işçi, 13 Eylül'de başlattıkları grevde, Boeing'in dört yıllık sürede yüzde 25'lik ücret artışı teklifini reddetmişti.