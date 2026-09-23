Grönland anlaşması piyasayı hareketlendirdi: Bu hisseler yükselişe geçti

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ABD ile Grönland arasında yapıldığı bildirilen güvenlik anlaşmasının kritik mineral kaynaklarına erişim beklentilerini güçlendirmesi, ABD borsalarında nadir toprak elementleri şirketlerine ilgiyi artırdı. Nasdaq'ta işlem gören USA Rare Earth (USAR) hisseleri de sektörde oluşan olumlu havanın etkisiyle yükselişe geçti.

Grönland gelişmesinin ardından yatırımcıların stratejik mineraller alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelmesi, USA Rare Earth'ün yanı sıra MP Materials ve Critical Metals gibi şirketlerin hisselerine de destek verdi.

Grönland beklentisi sektörü hareketlendirdi

ABD'nin kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendirebileceği beklentisi, nadir toprak elementleri sektöründeki şirketleri yeniden yatırımcıların radarına taşıdı.

Grönland'ın sahip olduğu kritik mineral potansiyeline yönelik beklentiler, özellikle Çin'e bağımlılığın azaltılması ve ABD merkezli tedarik zincirlerinin geliştirilmesi açısından sektöre yönelik ilgiyi artırdı.

Ancak USA Rare Earth hisselerindeki yükselişin doğrudan şirketin faaliyetleriyle bağlantılı yeni bir gelişmeden kaynaklanmadığına dikkat çekiliyor.

USA Rare Earth'ün Grönland'da varlığı yok

USA Rare Earth'ün Grönland'da sahip olduğu veya işlettiği herhangi bir maden varlığı bulunmuyor. Dolayısıyla söz konusu anlaşmanın şirkete kısa vadede yeni bir rezerv, üretim kapasitesi veya proje sağlaması beklenmiyor.

Hissedeki hareketin daha çok nadir toprak elementleri sektörünün genelinde oluşan olumlu yatırımcı algısından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Piyasa yorumlarında, yatırımcıların yeniden şirketin temel göstergelerine odaklanması halinde yükselişin hız kaybedebileceği belirtiliyor.

Pazarın 10,44 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Sektöre ilişkin uzun vadeli beklentiler ise güçlü kalmaya devam ediyor. Tahminlere göre küresel nadir toprak elementleri pazarının büyüklüğünün 2026'daki 6,86 milyar dolardan 2030 yılında 10,44 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Bu rakam, söz konusu dönemde yıllık bileşik yüzde 11,1 büyümeye işaret ediyor. Kuzey Amerika'nın ise nadir toprak elementleri pazarında en hızlı büyüyen bölgelerden biri olması öngörülüyor.

ABD'nin kritik minerallerde yerli üretimi ve tedarik güvenliğini artırmaya yönelik politikaları USA Rare Earth gibi şirketler açısından uzun vadeli beklentileri desteklerken, Grönland kaynaklı son yükselişin şimdilik şirketin operasyonlarından ziyade sektör genelindeki beklentilere dayandığı görülüyor.