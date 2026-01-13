GSYF’LER 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı

Girişim sermayesi ya­tırım fonları (GS­YF) 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. 2025 yılı sonu itibarıyla toplam büyüklü­ğü, bir önceki yıla göre yüz­de 75,57 artışla 422,6 milyar lira seviyesine ulaştı. GSY­F’lerde yılın ilk exit’i (çıkış) halka arz yoluyla RePie Port­föy’den geldi. Şirket, ARF Bio Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yüzde 95,02’sine sahip olduğu ARF Bio’nun halka arzında 2025’in son haftasında talep toplandı. Ocak ayının ilk haftasında Borsa İstanbul’da da yılın ilk gongunu çalan ARF Bio, işle­me başladı.

“Fon yatırımcılarımız da kazandı”

Halka arzı değerlendiren RePie Portföy Genel Müdü­rü Altuğ Dayıoğlu, “Halka arz ile birlikte ARF GSYF’de kısmi exit yaparken, fon ya­tırımcılarımız da kazandı. Bu halka arz uzun vadeli ya­tırımın önemini gözler önü­ne serdi. Başlangıçta ARF Bio GSYF’ye yatırım yapan bir yatırımcının payı aradan geçen yaklaşık 3 yıllık sürede 6 kat değer kazandı. Fon’un toplam değeri de bu sürede yüzde 630 arttı. Diğer taraf­tan halka arzda şirket payla­rına yatırım yapan yatırım­cıların yüzü de güldü. Şirket payları borsadaki ilk hafta­sında 5 günde yüzde 60 değer kazandı. Bu değer artışı ay­nı zamanda GSYF’nin önü­müzdeki dönemde de değer­lenmeye devam edeceğini gösterdi. Binbin ve DMR Ulu Mamüller yatırımlarındaki halka arz yoluyla elde ettiği­miz başarılı exit’leri ARF Bio ile devam ettirdiğimiz için son derece mutluyuz” dedi.

40 milyon dolar yatırımla gübre tesisi kurdu

2015 yılında kurulan ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayvansal ve tarımsal orga­nik atıklardan yenilenebi­lir biyogaz enerjisiyle elekt­rik üreten şirketin yüzde 95,02’sini 2022 yılında Re­Pie Portföy ARF Bio Girişim Sermayesi Yatırım Fonu sa­tın aldı. Altuğ Dayıoğlu’nun verdiği bilgiye göre bu satın almadan gelen gelirle şir­ket, 40 milyon dolar yatırım­la gübre tesisi kurdu. Önle­diği karbon salımı nispetin­de karbon sertifikası satışı da yapan şirket 2025’in son haf­tasında 19,5 TL sabit fiyat­tan halka arz oldu. Toplam büyüklüğü 916,5 milyon TL olan ve şirketin halka açık­lık oranını yüzde 25,71’e ta­şıyan arz sonrasında yüzde 60’ı aşan artışla 31,34 TL se­viyelerine ulaştı.

“Değeri yukarı taşımaya devam edeceğiz”

Altuğ Dayıoğlu, şunları söyledi: “Fonun ihracından bu yana değeri yüzde 600’ü aşan oranda artan ARF Bio GSYF’nin yatırımcılarını, kazanımlarını realize etme olanağıyla buluşturduk. Yatırımcılardan 4 kat talep gelmesiyle gerçekleştirdiğimiz bu halka arz gelirleri ile ARF Bio’nun kuracağı Türkiye’nin ilk endüstriyel ölçekteki mikroalg tesisi, şirketin gelirlerini çeşitlendirerek büyümesine destek olacak. Bu sayede GSYF fon yatırımcılarımıza sunduğumuz değeri yukarı taşımaya devam edeceğiz. 2022 yılında fondan pay alan yatırımcılar, geldiğimiz noktada Türkiye’de benzersiz dünyada az sayıda örneği olan entegre bir tesisin geleceğine yatırım yapmış oldu” dedi.