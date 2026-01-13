GSYF’LER 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı
GSYF'nın toplam büyüklüğü 2025'te yüzde 75’i aşarak, 422,6 milyar lira oldu. Yeni yılın ilk çıkışı da RePie Portföy’ün ARF Bio GSYF’sinden, halka arz yoluyla gerçekleşti. RePie Portföy Genel Müdürü Dayıoğlu, “Kısmi exit ile fon yatırımcılarımız da kazandı” dedi.
Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. 2025 yılı sonu itibarıyla toplam büyüklüğü, bir önceki yıla göre yüzde 75,57 artışla 422,6 milyar lira seviyesine ulaştı. GSYF’lerde yılın ilk exit’i (çıkış) halka arz yoluyla RePie Portföy’den geldi. Şirket, ARF Bio Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yüzde 95,02’sine sahip olduğu ARF Bio’nun halka arzında 2025’in son haftasında talep toplandı. Ocak ayının ilk haftasında Borsa İstanbul’da da yılın ilk gongunu çalan ARF Bio, işleme başladı.
“Fon yatırımcılarımız da kazandı”
Halka arzı değerlendiren RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Halka arz ile birlikte ARF GSYF’de kısmi exit yaparken, fon yatırımcılarımız da kazandı. Bu halka arz uzun vadeli yatırımın önemini gözler önüne serdi. Başlangıçta ARF Bio GSYF’ye yatırım yapan bir yatırımcının payı aradan geçen yaklaşık 3 yıllık sürede 6 kat değer kazandı. Fon’un toplam değeri de bu sürede yüzde 630 arttı. Diğer taraftan halka arzda şirket paylarına yatırım yapan yatırımcıların yüzü de güldü. Şirket payları borsadaki ilk haftasında 5 günde yüzde 60 değer kazandı. Bu değer artışı aynı zamanda GSYF’nin önümüzdeki dönemde de değerlenmeye devam edeceğini gösterdi. Binbin ve DMR Ulu Mamüller yatırımlarındaki halka arz yoluyla elde ettiğimiz başarılı exit’leri ARF Bio ile devam ettirdiğimiz için son derece mutluyuz” dedi.
40 milyon dolar yatırımla gübre tesisi kurdu
2015 yılında kurulan ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayvansal ve tarımsal organik atıklardan yenilenebilir biyogaz enerjisiyle elektrik üreten şirketin yüzde 95,02’sini 2022 yılında RePie Portföy ARF Bio Girişim Sermayesi Yatırım Fonu satın aldı. Altuğ Dayıoğlu’nun verdiği bilgiye göre bu satın almadan gelen gelirle şirket, 40 milyon dolar yatırımla gübre tesisi kurdu. Önlediği karbon salımı nispetinde karbon sertifikası satışı da yapan şirket 2025’in son haftasında 19,5 TL sabit fiyattan halka arz oldu. Toplam büyüklüğü 916,5 milyon TL olan ve şirketin halka açıklık oranını yüzde 25,71’e taşıyan arz sonrasında yüzde 60’ı aşan artışla 31,34 TL seviyelerine ulaştı.
“Değeri yukarı taşımaya devam edeceğiz”
Altuğ Dayıoğlu, şunları söyledi: “Fonun ihracından bu yana değeri yüzde 600’ü aşan oranda artan ARF Bio GSYF’nin yatırımcılarını, kazanımlarını realize etme olanağıyla buluşturduk. Yatırımcılardan 4 kat talep gelmesiyle gerçekleştirdiğimiz bu halka arz gelirleri ile ARF Bio’nun kuracağı Türkiye’nin ilk endüstriyel ölçekteki mikroalg tesisi, şirketin gelirlerini çeşitlendirerek büyümesine destek olacak. Bu sayede GSYF fon yatırımcılarımıza sunduğumuz değeri yukarı taşımaya devam edeceğiz. 2022 yılında fondan pay alan yatırımcılar, geldiğimiz noktada Türkiye’de benzersiz dünyada az sayıda örneği olan entegre bir tesisin geleceğine yatırım yapmış oldu” dedi.