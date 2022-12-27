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Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi üreticileri sevindirdi

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, gübre ve yem fiyatlarına ilişkin müjdesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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 Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gübre ve yem fiyatlarında hem indirim yapılacağını hem de fiyatların 2023’ün nisan ayı sonuna kadar sabit tutulacağı müjdesinden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Fiyatların sabit kalmasının üreticiler için çok önemli olduğunu belirten Koçak, "Pandemi dönemi çiftçinin üretmesinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bu müjdeyi üreticilerimiz memnuniyetle karşıladı. Özellikle fiyatların sabitlenmesi çok olumlu karşılandı. İnşallah nisan ayından sonra da bu sabit fiyat uygulaması devam eder. Üreticimiz de en azından önünü görerek ekimini ve hasadını yapmış olur" diye konuştu.

"Fiyat sabitlenmesini nisan ayından sonrasında da bekliyoruz"

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin, yem fiyatlarının artışı nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticileri rahatlattığını söyledi.

Gübre fiyatının da üretim maliyetlerini artırdığını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu durumlar çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerini zor durumda bırakıyordu. Özellikle bahar aylarında gübre ihtiyacı artacak. Bu noktada fiyatların sabitlenmesi bizi çok memnun etti. Aksaray'ın yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bitkisel ve hayvansal üretimlerde önemli noktalardayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeye, üreticilerimizden olumlu dönüşler var. Fiyat sabitlenmesini nisan ayından sonrasında da bekliyoruz."

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