Güçlü istihdam verisi uzmanlarda karamsarlık yarattı: Fed’in 50 puanlık faiz indirimi zora mı girdi?

ABD'de eylül ayında gelen güçlü istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar beklenen faiz indirimlerine dair beklentileri değiştirdi. Tarım dışı istihdam verisinin 254 bin artış kaydetmesi ve önceki aylara yönelik yukarı yönlü revizyonlar, ekonominin beklenenden daha güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösterdi. Bu durum, Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Güçlü veriler, Fed’in kararını zora soktu

Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, temmuz ve ağustos ayları için yapılan 72 binlik yukarı yönlü revizyonlarla birlikte ABD ekonomisinin durgunluktan uzaklaştığına işaret etti. Ayrıca, hizmet sektörü verisinin Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, ekonomide yeniden hızlanma beklentilerini artırdı.

Buna karşın, güçlü veriler Fed’in büyük çaplı faiz indirimi yapma olasılığını azaltmış durumda. MarketWatch’a göre, kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi sıfıra inerken, yatırımcılar 25 baz puanlık bir indirim ihtimaline odaklandı.

Uzmanların görüşleri: Fed adım atacak mı?

Florida merkezli Agile Investment Management kıdemli portföy yöneticisi Peter Azzinaro, "Fed, eylül ayında 50 baz puanlık bir indirimi gerçekleştirdi. Yılın geri kalanında yeni bir indirim yapmamak ve verilere dayalı kalmak isteyebilir" dedi. Azzinaro, piyasaların önden giderek yılın geri kalanında 50 baz puanlık faiz indirimi beklemesinin gerçekçi olmayabileceğine dikkat çekti.

Alliance Bernstein'in baş ekonomisti Joseph Carson ise Fed'in eylül ayında yaptığı 50 baz puanlık indirimin zamanlamasına yönelik şüphelerini dile getirdi. Carson, "Fed, akademik çerçevelere fazla güveniyor ve ekonominin gerçek performansına yeterince önem vermiyor" ifadelerini kullandı.

Fed, yıl sonuna kadar adım atar mı?

Minneapolis merkezli Thrivent'in baş yatırım yetkilisi David Royal, "Eylül ayı istihdam verisi bilinseydi, Fed bu kadar büyük bir indirim yapmazdı" dedi.

Chicago merkezli Zacks Investment Management'da portföy yöneticisi Brian Mulberry ise enflasyon beklentilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

CME FedWatch verilerine göre ise, Fed’in kasımda 25 baz puanlık bir indirim yapma ihtimali yüzde 98’e yakınken, aralık ayında çeyrek puanlık bir indirim ihtimali yüzde 80 düzeyinde. Ancak uzmanlar, istihdam verilerinin ve ekonomideki diğer göstergelerin gücüne bağlı olarak Fed’in adımlarının değişebileceğini düşünüyor.