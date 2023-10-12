Güleç: Suudi Arabistan'a 9 aylık ihracatımız yüzde 300 arttı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, TİM ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle düzenlenen "Suudi Arabistan Genel Alım Heyeti" programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Güleç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bulundukları coğrafyada iki önemli aktör olduğuna işaret etti. Güleç, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde maksimum düzeye yükseltmek için çalıştıklarını bildirdi.

Zaman zaman yaşanan sıkıntılara rağmen iki ülke arasındaki bağların giderek güçlendiğini vurgulayan Güleç, "Ülkelerimiz arasında siyasi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ihracatımızda da ciddi bir artış trendi yakaladık. Bu yıl Suudi Arabistan'a 9 aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 300 artışla 1,8 milyar doların üzerine çıktı. Suudi Arabistan'a ihracat yapan firma sayısında da önemli artış var.

2022'nin tamamında 3 bin 560 firmamız Suudi Arabistan'a ihracat yaparken, bu yılın 9 aylık bölümünde sayı 5 bin 600'ü geçti. Ülkelerimiz arasında halen 6 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmini çok daha büyütebileceğimiz bir potansiyel olduğunu biliyorum. Bugünkü toplantıda bir kez daha gördüğümüz gibi iki tarafta da bu potansiyeli harekete geçirme konusunda güçlü bir irade bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Ocakta 1000 iş insanımızı Suudi Arabistan'a götüreceğiz"

MÜSİAD Uluslararası İş Forumu Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı da yakın bir gelecekte Suudi Arabistan'dan 50 kişilik yeni bir heyeti İstanbul'da ağırlayacaklarını bildirdi. Mısırlı, "Ayrıca 14 Ocak 2024'te Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi'nin katılımıyla MÜSİAD'ın ev sahipliğinde Suudi Arabistan'da 28. Uluslararası İş Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Türkiye'den 1000 iş insanı götürmeyi hedeflediğimiz organizasyona Suudi Arabistan'dan da hemen hemen aynı sayıda katılım bekliyoruz." bilgisini verdi.

Riyad Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Naif Alrajhi de İstanbul ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik çabaların devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Ziyareti, karşılıklı ticari ilişkileri güçlendirecek bir yol haritası olarak değerlendirdiklerini belirten Alrajhi, şunları kaydetti:

"Ekonomimizi yeniden yapılandırmayı ve milli gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi amaçlayan 2030 vizyonumuz doğrultusunda kalkınmamızı ve gelişmemizi takip ediyorsunuz. Ulusal ekonomimizin sağladığı büyüme ve refah seviyemizin yükselmesi, yerli yatırımların yanı sıra yabancı şirketlerin hacminin artmasına da büyük bir katkı sağladı. Türk şirketlerinin de bu fırsatlardan yararlanmaları için ortaklığımızın güçlendirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Program kapsamında 650'den fazla Türk ihracatçısı ile 55 Suudi firma arasında 1400'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.