Gümrük Müşaviri Hakan Kaya: Gümrüklerde, yaklaşan tsunamiye önlem alalım
Gümrük Müşaviri Hakan Kaya, yaklaşan tarife tsunamisine karşı uyardı. Gümrüklerde yaşanacak sıkışmalara dikkat çeken Kaya, evrak işlemlerinin yoğun gümrüklerden daha az yoğun gümrüklere kaydırılması önerisinde bulundu.
Recep ERÇİN
ABD’nin Çin’e uygulamaya başladığı yüksek gümrük tarifeleri, Türk gümrüklerinde farklı bir boyutta endişeye yol açıyor. Bir yandan Türk lirasının reel anlamda değerli kalması ithalatı ucuzlatırken, diğer yandan ABD’ye ihracat yapamayacak olan Çin’in Avrupa ve Türkiye gibi alternatif pazarlara yönelmesi bekleniyor.
Bu durum, Türkiye gümrüklerinde ciddi bir yoğunluğa neden olabilir. KAYAS Gümrük Müşavirliği Kurucusu Hakan Kaya, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Çin’e uygulanan vergiler nedeniyle ABD’ye ihracatımız artacak diye bakılıyor ancak her ilacın bir yan etkisi vardır. Çin, elindeki fazla üretimi Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden başka pazarlara satmak isteyecektir. Bu da yerli üretimi olumsuz etkileyebilir.”
Normal işlere ilave yük gelecek
Kaya, Türkiye’nin de kendi pazarını korumak için Çin’e karşı gümrük duvarlarını yükseltmesinin bir çözüm olabileceğini ifade etti. Artan ticaret hacmi nedeniyle menşe kontrollerinin de artacağına dikkat çeken Kaya, bu durumun gümrüklerde kontrolleri yoğunlaştıracağına ve birikmelere yol açabileceğine işaret etti.
Örnek olarak kumaş ithalatını gösteren Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Bir düz dokuma kumaşta ilave vergi, ek yükümlülük, anti-damping gibi uygulamalar var. Avrupa’dan gelenlerde çoğu zaman bunlara bakılmadan geçiyor. Ancak kumaş gibi teknik detayları olan ürünlerde metrekare ağırlığı, dokuma yapısı, işlemeleri gibi birçok ölçüt dikkate alınıyor. Çin’den yapılacak yoğun ithalat bu açıdan ciddi sorunlar ve darboğazlar yaratacak. Mevcut iş yükümüz bile artacak; adeta bir tsunami yaşanacak.”
Mevzuat belirsiz
Karmaşık mevzuat yapısı ve cezai işlemlerdeki belirsizlik nedeniyle ithalatçıların yargı süreçleriyle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Kaya, “Mevzuat hem hataya hem de yoruma açık. Bu da suistimale kapı aralayabiliyor. Beklenen Çin yoğunluğu, ithalatçıları mahkemelik yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.
“Haksız fiyat gözetimine köklü çözüm şart”
Haksız fiyat rekabetini engellemeye yönelik uygulanan işlemlere ilişkin açılan dava sonucu Danıştay’ın “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması"nın iptali yönünde karar vermesiyle gümrüklerde sorunlar oluştu. Kaya, “Az önce bir firma ile gözetim uygulamasını kapattık ama Türkiye’nin her yerinde böyle değil, sorunlar sürüyor” dedi. Danıştay kararının yanlış bir uygulamayı gün yüzüne çıkardığını belirten Kaya, gözetimde ceza oluşmaması gerekirken, karardan önce gümrük daireleri ve müfettişlerce cezaların kesilmeye başlandığını not ederek, yeni bir kararla köklü bir çözüm beklediklerini söyledi.
“Merkezi Gümrük” uygulaması önerdi
Gümrüklerde yaşanabilecek sıkışıklıkları önlemek için “Merkezi Gümrük” sisteminin devreye alınması gerektiğini söyleyen Kaya, önerisini şöyle açıkladı: “Gelen ürünler sarı, kırmızı ve mavi hatlara ayrılıyor. Ancak Muratbey, Erenköy, Ambarlı gibi büyük ve yoğun gümrüklerde dosya başına düşen memur sayısı oldukça düşük.
Örneğin bir ilde 10 muayene memuru günde 20 dosya ile ilgilenirken, büyük gümrüklerde bir memura 40-50 dosya düşüyor. Sarı hatta olan, sadece belge kontrolü gereken dosyalar merkezi bir sistemle daha az yoğun gümrüklere yönlendirilirse işlemler hızlanır. Belgelerde sorun olursa ilgili memur incelemeye devam eder. Bu şekilde yoğunluk dengelenmiş olur.''