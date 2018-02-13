Gümrüklerde '7/24' düzenlemesi verimi artırdı

13 Şubat 2018

Sınır kapılarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personelinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanları gibi 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya başlaması, ürünlerin ithalat ve ihracatında gümrükte bekleme sürelerini azalttı, sevkiyatlarda uzun süreli beklemelerden oluşan kayıpların ve olası yığılmaların önüne geçilmesini sağladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bilgilere göre, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci arasında imzalanan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Ülkeye Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Protokol" ile yeni bir döneme girildi.

Düzenlemeyle sınır kapılarında iki bakanlık personelinin uyumlu olarak 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaları sağlandı. Böylece, ithalat ve ihracatla ilgili işlerin daha seri ve aksamadan yürütülerek iyileştirilmesi mümkün hale geldi.

Söz konusu protokol, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 81 il gıda, tarım ve hayvancılık, tüm zirai karantina ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine gönderilerek, geçen sene sonundan itibaren uygulanmaya başlandı.

Uygulamayla bitkisel ve hayvansal ürünlerin denetiminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeliyle daha uyumlu, etkin ve hızlı çalışması amaçlandı.

Canlı hayvan sevkiyatlarında süre kısaldı

Böylece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı ürünlerin ithalat ve ihracatında gümrükte bekleme süreleri azaldı. Sevkiyatlarda uzun süreli beklemelerden oluşan kayıpların ve olası yığılmaların önüne geçilerek, işlemlerin aksamadan sürdürülmesi sağlandı.

Canlı hayvan sevkiyatlarının gümrüklü saha içinde ve taşıt üstünde bekleme süresi kısalırken, diğer ürünlerin de varış yerine sevkleri hızlandırıldı.

Bu uygulamayla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında personel ihtiyacının da oluştuğu bildirildi. Veteriner sınır kontrol noktası ve zirai karantina müdürlüklerinin bu ihtiyacının ilgili kurumlara iletildiği belirtildi.

Kaynak: AA