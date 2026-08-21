Gümrüklerde kaçakçılığa geçit yok: İlk 7 ayda 71,9 milyar liralık yakalama

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yılın ilk 7 ayında devam etti.

Risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personel desteğiyle gerçekleştirilen 3 bin 901 operasyonda toplam 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Böylece yakalamaların toplam değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 yükseldi.

41,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda yılın ilk 7 ayında 41,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler ayrıca 1 milyon 727 bin makine aksamı, 923 bin 858 elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 865 bin tıbbi malzeme yakaladı.

Tütün mamulleri, tarihi eser, akaryakıt ve tekstil malzemeleri de ekiplerin operasyonlarında ele geçirilen ürünler arasında yer aldı.

Temmuzda 8,2 milyar liralık yakalama

Gümrükler Muhafaza ekipleri yalnızca temmuz ayında 469 farklı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 8 milyar 165 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalamaların değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı.

Temmuzdaki operasyonlarda 3,3 ton uyuşturucu madde, 73 bin 347 tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt ve 84 araç yakalandı.

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin ekonomik güvenliğin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplum sağlığının güvence altına alınması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü bildirdi.