Gümrükte tabletler, telefonlar yok pahasına satılıyor! İşte ucuz alışveriş yöntemleri

Gümrük ürünleri ya da halk dilindeki tabiriyle gümrük mallar; mevzuata uygun şekilde gümrük işlemleri yapılmayan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen ya da havalimanlarında unutulan ürünlerin genel adıdır. Bu mallar kâr amacı gütmeden ihale yöntemi ile satılabiliyor. Ürünlerin piyasadaki fiyatlarının altında ve kaliteli olması ise gümrük ürünlerini daha cazip kılıyor.

Gümrük Ürünleri Nerede Satılıyor?

Gümrük ürünleri belirli bir süre depolarda bekletiliyor. Fakat depoların boşaltılıp yerine yeni ürünlerin gelebilmesi için bir süre sonra bu ürünler tasfiye edilerek satışa sunuluyor. Yakın bir zamana kadar özellikle metropol şehirlerde mağazalar aracılığı ile gümrük ürünlerinin satışı gerçekleştiriliyordu. Artık bu ürünlerin satışı, çağa ayak uydurularak e-ticaret siteleri aracılığıyla da gerçekleştirilmeye başlandı. Hatta bunun için online ihalelere katılabileceğiniz web siteleri de mevcut. Hâliyle bu şekilde daha çok alıcıya ulaşmak da mümkün oluyor.

Gümrüğe Takılan Ürünlerin Satışı Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Depolarda bekleyen gümrük ürünlerinin tasfiyesi ihale, perakende, yeniden ihraç, imha ya da özel yolla gerçekleştiriliyor. Ayrıca gümrük ürünleri özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere ya da kamu kuruluşlarına tahsis edilerek de tasfiyesi sağlanabiliyor. İhale yoluyla gerçekleştirilen satışlar herkese açıktır. Bu işlem internet üzerinden yapılır ve kişiler ihaleye girmeden önce belli bir teminat bedeli yatırır. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığına bağlı perakende satış mağazalarından da alışveriş yapmak mümkün.

Gümrük Ürünleri Neden Ucuz?

Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen gümrük ürünlerinin ihale ya da perakende satışlarında hiçbir şekilde kâr amacı yoktur. Bu sebeple ürünlere kâr payı eklenmez ve piyasanın altında rakamlarla satışı gerçekleştirilir. Örneğin bir parfüm, mevzuata aykırı bir şekilde ülkeye getirildiyse sadece elden çıkarma amacıyla uygun bir fiyatla alıcıya sunulur.

Gümrük Ürünleri Ne Kadar Kalitelidir?

Gümrükte takılı kalan ürünler genel olarak kaliteli ve pahalı ürünlerden oluşurlar ve çeşitlilik bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptirler. Bahçe malzemelerinden elektronik eşyalara, ev tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine kadar her alanda ürün bulanabilir. Ayrıca ürünler tasfiye işlemlerinde sağlamlık ve kullanılabilirlik açısından kontrollerden geçirilir.