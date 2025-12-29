Gümüş Nvidia’yı geride bıraktı: Küresel sermaye emtialara kayıyor

Gümüşün küresel piyasa büyüklüğü 4,65 trilyon dolara ulaşarak Nvidia’yı geride bıraktı. Gümüş, altının ardından dünya genelinde en yüksek değere sahip ikinci varlık konumuna yükseldi. Yatırımcıların teknoloji hisselerinden fiziksel emtialara yöneldiği ve sermaye değişimi yaptığı gözlemlendi.

Gümüş, Nvidia'yı geride bıraktı

Fiyatların ons başına 80 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte, gümüşün yeryüzündeki toplam değeri erken işlemlerde 4,65 trilyon dolara çıktı. Bloomberg verilerine göre bu seviye, Nvidia’nın yaklaşık 4,60 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmış oldu.

Gün içinde kar satışlarının devreye girmesiyle spot gümüş önce yüzde 6 artışla 84,01 dolara kadar yükseldi, ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Fiyatlar şu sıralarda yüzde 1 düşüşle 78,50 dolar civarında dengelendi.

Altın gümüşün önünde

Gümüşün Nvidia’yı geride bırakması sonrası ilk kez bir modern çağda sanayi emtiasının dünyanın en büyük teknoloji şirketini geçtiği gözlemlendi. Küresel varlık sıralamasında yalnızca altın gümüşün önünde bulunuyor.

Yıl başından bu yana yüzde 160 artış

2025 yılı başından bu yana yüzde 160’ı aşan değer artışıyla gümüş, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor. Bu yükseliş, yıl boyunca değerli metallerde izlenen rallinin en çarpıcı aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bu hareketin arkasında merkez bankalarının artan alımları, borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen güçlü girişler ve ABD Merkez Bankası’nın peş peşe yaptığı üç faiz indiriminin etkili olduğunu belirtiyor. Faiz getirisi olmayan emtialar, düşük faiz ortamında daha cazip hale gelirken, piyasalar 2026 yılında ek faiz indirimlerini de fiyatlamaya başladı.

IG Australia piyasa analisti Tony Sycamore, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Yanılmayalım, gümüşte nesiller arası bir balonun oluşumuna tanıklık ediyor olabiliriz” dedi.

Nvidia’yı 4 trilyon doların üzerine taşıyan yapay zeka rüzgarı, gümüşteki arz baskısını da artırdı. Yüksek iletkenlik özelliği sayesinde gümüş, veri merkezleri ve yapay zeka donanımlarında kullanılan yüksek performanslı bağlantı ve devrelerin kritik bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar, ons fiyatı 4 bin 500 doların üzerine çıkan altına kıyasla daha erişilebilir bir alternatif olarak gümüşe yöneldi. Yüksek beta etkisiyle gümüş, özellikle yılın son çeyreğinde değerli metaller arasında altını belirgin şekilde geride bıraktı.