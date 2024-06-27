Gün ortasında serbest piyasada dolar 32,9360, Euro 35,2340 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 10.569,44 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,74 puan ve yüzde 0,79 artışla 10.569,44 puana çıktı.

Dün 10.486,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 31,50 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.518,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.518,20 puanı, en yüksek 10.585,49 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 1,26, teknoloji endeksi yüzde 1,12 ve sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

BIST 100'deki 74 hisse yükseldi 24'ü değer kaybetti

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank ile Tüpraş oldu

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,23, bileşik getirisi yüzde 41,88 seviyesinde.