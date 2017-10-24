Güneş, en hızlı büyüyen enerji kaynağı oldu

24 Ekim 2017

Tarihte ilk kez küresel elektrik üretiminde en çok kullanılan kaynak güneş enerjisi oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayınladığı rapor 2016 yılında yeni net elektrik kapasiteninin neredeyse üçte ikisinin başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteriyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam 165 gigawatt elektrik üretimi gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çevre kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden gelen tepkilere rağmen fosil yakıtların kullanılmasını teşvik ettiği bir dönemde yeni elektrik kapasitesinde güneş enerjisinden üretilen elektrikteki büyüme ilk kez kömürden üretilen net elektrik büyümesini geçti.

"Yeni bir devrin doğuşuna tanık oluyoruz"

"Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kapasitesinin 2022 itibariyle 1000 gigawatt artmasını bekliyoruz. Bu da kömür enerjisinden üretilen ve inşası 80 yıl süren elektrik kapasitesinin yarısına tekabül ediyor" diyen IAE Direktörü Fatih Birol, "Güneş enerjisinde yeni bir devrin doğuşuna tanık oluyoruz. 2022 itibariyle güneş enerjisi kapasitesindeki büyümenin diğer tüm yenilenebilir teknolojilerden daha yüksek olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

2022'de kapasite 740 gigawatt olabilir

Rapora göre 2022 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik kapasitesi 920 gigawatt (yüzde 43) artacak. Sadece Çin küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 40'ını oluşturacak. 2022'de güneş enerjisinden elde edilen elektrik kapasitesinin 740 gigawatt olacağını öngören rapora göre güneş enerjisinden üretilen elektrik hükümetler gerekli düzenlemeleri yaptığı takdirde üçe katlanarak 880 gigawatt'a kadar yükselebilir.

Ayrıca IEA önümüzdeki beş yıl boyunca güneş enerjili ev sistemleri sayesinde Asya ve Saharaaltı Afrika'da 70 milyon insanın daha elektriğe kavuşacağını öngörüyor.

Kaynak: DHA