Güneş YEKA ihalesi iptal edildi
Güneş enerjisine dayalı YEKA yarışması iptal edildi.
Güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma iptal edildi.
İptal kararı, Resmi Gazete'nin 13 Ocak tarihli sayısında yayımlandı.
Resmi Gazete'nin 5 Ekim 2018 tarihli sayısında yayımlanan ilanla, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir'de 500 MW, Hatay-Erzin'de 200 MW ve Niğde-Bor’da 300 MW gücünde olacak şekilde YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ayrı yarışma yapılması öngörülmüştü.
Kaynak: Reuters