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Güneş YEKA ihalesi iptal edildi

Güneş enerjisine dayalı YEKA yarışması iptal edildi.

Güneş YEKA ihalesi iptal edildi
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Güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma iptal edildi.

İptal kararı, Resmi Gazete'nin 13 Ocak tarihli sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 5 Ekim 2018 tarihli sayısında yayımlanan ilanla, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir'de 500 MW, Hatay-Erzin'de 200 MW ve Niğde-Bor’da 300 MW gücünde olacak şekilde YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ayrı yarışma yapılması öngörülmüştü.

Kaynak: Reuters

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Dunya.com

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