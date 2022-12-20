Güney Kore durgunluğun derinleşmesini bekliyor

Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, iktidar partisi liderliğiyle yaptığı toplantıda, “Küresel ekonomik durgunluğun etkileri nedeniyle ekonomimizin büyümesinin gelecek yıl yavaşlaması bekleniyor ve zorluk ilk yarıya odaklanılacak” dedi.

Hükümetin bu hafta ilerleyen zamanlarda, Başkan Yoon Suk-yeol yönetiminin Mayıs ayında göreve başlamasından bu yana ilk yıllık açıklaması olacak olan gelecek yıl için ekonomi politikası stratejilerini yayınlaması bekleniyor. Asya’nın en büyük dördüncü ekonomisi olan Güney Kore’nin ekonomisi, büyük ölçüde araçlardan gemilere, çiplerden akıllı telefonlara uzanan ihracata dayanıyor. Büyümenin bu yıl yaklaşık %3’ten gelecek yıl %2’nin altına düşmesi bekleniyor.