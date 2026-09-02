Güney Kore’de enflasyon iki yılın zirvesine yaklaştı

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Güney Kore İstatistik Bakanlığının açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 3,2 yönündeydi. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,2 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,3 artıştı. Gıda ve enerji kalemleri dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustosta yıllık yüzde 3,4 artarak temmuzdaki yüzde 2,6 seviyesinin belirgin biçimde üzerine çıktı.

İki yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Enflasyon, haziranda görülen yüzde 3,2’lik yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine yeniden yaklaştı. ABD ile İran arasında ateşkesin bozulmasının ardından yükselen petrol fiyatları ile telekom şirketlerinin fiyat politikaları, ağustos verisinde etkili oldu. Büyük operatörlerin Ağustos 2025’te sunduğu yarı fiyatlı mobil iletişim tarifelerinin baz etkisi de fiyat artışını destekledi.

Veriler, Güney Kore’de enflasyonun katılığını koruduğuna işaret etti. Bu görünümün, Güney Kore Merkez Bankasının faiz artırımlarına devam etmesine yönelik beklentileri güçlendirmesi bekleniyor. Banka, ağustosta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3’e çıkarmıştı. Bu, yıl içindeki ikinci faiz artışı oldu.