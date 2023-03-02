Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 604 milyon dolarlık ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, büyük hedeflerle yeni yıla başladıklarını fakat 6 Şubat'ta büyük depremlerin yaşandığı anımsattı.

Önlerindeki süreçte devletle birlikte yaraları sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kileci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyetin de deprem bölgelerini ziyaret etiğini anlattı.

Kileci, ihracatçılarla sürekli temas halinde olduklarına işaret ederek, "Bölgemizden şubat ayında 604 milyon 548 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bölgemizin lokomotif şehri Gaziantep'in şubat ihracatı ise 520 milyon 773 bin dolar oldu." ifadesini kullandı.