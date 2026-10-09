Güneydoğu tekstilinde toparlanma başladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eylül ayı ihracat verileri ve tekstil sektörünün günde­mindeki gelişmeler, Gü­neydoğu Anadolu Tekstil ve Ham­maddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Top­lantısı’nda değerlendirildi. Top­lantıya Ticaret Bakanlığı Ulusla­rarası Anlaşmalar ve Avrupa Birli­ği Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Baş­kanı Elif Berrak Taşyürek de ka­tıldı. GATHİB Başkanı ve Güney­doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Me­te Akcan, küresel ekonomik ge­lişmeler, bölgesel çatışmalar ve yükselen navlun maliyetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet koşullarını zorlaştırdığını belirtti. Bu koşullara rağmen Güneydoğu tekstil sektörünün küresel pazar­lardaki konumunu koruduğunu ifade eden Akcan, 2026’nın ilk 9 ayında 187 ülkeye ihracat gerçek­leştirildiğini söyledi.

9 ayda 2,7 milyar dolarlık ihracat

GATHİB’in eylül ayı ihracatının 344 milyon 310 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Akcan, yılın ilk 9 ayında Birliğin toplam ihracatının 2 milyar 716 milyon 887 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Sektörde önceki dönemlere kı­yasla belirgin bir toparlanma süre­cinin yaşandığını belirten Akcan, ihracatın sürdürülebilir biçimde artırılması ve bölgenin küresel pa­zarlardaki rekabet gücünün güç­lendirilmesine yönelik çalışmala­rın sürdüğünü söyledi.

İhracatta AB ilk sırada

Güneydoğu tekstil ihracatında ülke grupları arasında Avrupa Bir­liği ülkeleri ilk sırada yer aldı. Yı­lın ilk 9 ayında AB ülkelerine 757 milyon dolarlık ihracat gerçekleş­tirilirken, Ortadoğu ülkelerine 643 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise 324 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke bazında Irak 256 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer al­dı. Irak’ı 238 milyon dolarla Birle­şik Krallık ve 202 milyon dolarla Suriye takip etti.

Toplantıda tekstil sektörünün Avrupa Birliği pazarında önümüz­deki dönemde karşılaşacağı dü­zenlemeler ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki geliş­meler de ele alındı.

Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Baş­kanı Elif Berrak Taşyürek, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şe­killenen yeni mevzuatın tekstil ih­racatçılarına getireceği yükümlü­lükler hakkında bilgi verdi. Taşyü­rek; eko-tasarım, döngüsel üretim, ürünlerin izlenebilirliği ve Dijital Ürün Pasaportu başta olmak üzere firmaların hazırlık yapması gere­ken başlıkları aktardı.

Yeni düzenlemelere zamanında uyum sağlanmasının AB pazarın­daki rekabet gücünün korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Premiere Vision’da temaslar

GATHİB’in eylül ayında gerçek­leştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi veren Akcan, küresel pazarlarda­ki varlığı güçlendirmek ve katma değerli üretimi artırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda 1-3 Eylül tarihle­rinde düzenlenen Première Visi­on Fuarı’na GATHİB Başkan Yar­dımcısı Suat Akınal, Yönetim Ku­rulu üyeleri Serdar Erpamukçu ve Gökhan Anlaş, DOKU yarışmacı­ları ve Birlik personelinden olu­şan heyetle katılım sağlandı.

Fuar süresince katılımcı fir­malarla sektörün mevcut duru­mu, karşılaşılan sorunlar ve çö­züm önerileri üzerine görüşme­ler gerçekleştirildi.

Akcan, Güneydoğu Anadolu tekstil sektörünün değişen küre­sel koşullara uyum sağlayarak ih­racat kapasitesini artırmaya, ye­ni pazarlara ulaşmaya ve katma değerli üretim yapısını güçlendir­meye yönelik çalışmalarını sür­düreceğini belirtti.