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Güneydoğu tekstilinde toparlanma başladı

Güneydoğu Anadolu tekstil sektörü, küresel ekonomik zorluklar, bölgesel çatışmalar ve artan navlun maliyetlerine rağmen ihracatta ivme yakaladı. GATHİB Başkanı Mete Akcan, sektörde önceki dönemlere kıyasla toparlanma sürecinin belirginleştiğini belirtti.

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Güneydoğu tekstilinde toparlanma başladı

Eylül ayı ihracat verileri ve tekstil sektörünün günde­mindeki gelişmeler, Gü­neydoğu Anadolu Tekstil ve Ham­maddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Top­lantısı’nda değerlendirildi. Top­lantıya Ticaret Bakanlığı Ulusla­rarası Anlaşmalar ve Avrupa Birli­ği Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Baş­kanı Elif Berrak Taşyürek de ka­tıldı. GATHİB Başkanı ve Güney­doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Me­te Akcan, küresel ekonomik ge­lişmeler, bölgesel çatışmalar ve yükselen navlun maliyetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet koşullarını zorlaştırdığını belirtti. Bu koşullara rağmen Güneydoğu tekstil sektörünün küresel pazar­lardaki konumunu koruduğunu ifade eden Akcan, 2026’nın ilk 9 ayında 187 ülkeye ihracat gerçek­leştirildiğini söyledi.

9 ayda 2,7 milyar dolarlık ihracat

GATHİB’in eylül ayı ihracatının 344 milyon 310 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Akcan, yılın ilk 9 ayında Birliğin toplam ihracatının 2 milyar 716 milyon 887 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Sektörde önceki dönemlere kı­yasla belirgin bir toparlanma süre­cinin yaşandığını belirten Akcan, ihracatın sürdürülebilir biçimde artırılması ve bölgenin küresel pa­zarlardaki rekabet gücünün güç­lendirilmesine yönelik çalışmala­rın sürdüğünü söyledi.

İhracatta AB ilk sırada

Güneydoğu tekstil ihracatında ülke grupları arasında Avrupa Bir­liği ülkeleri ilk sırada yer aldı. Yı­lın ilk 9 ayında AB ülkelerine 757 milyon dolarlık ihracat gerçekleş­tirilirken, Ortadoğu ülkelerine 643 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise 324 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke bazında Irak 256 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer al­dı. Irak’ı 238 milyon dolarla Birle­şik Krallık ve 202 milyon dolarla Suriye takip etti.

Toplantıda tekstil sektörünün Avrupa Birliği pazarında önümüz­deki dönemde karşılaşacağı dü­zenlemeler ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki geliş­meler de ele alındı.

Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Baş­kanı Elif Berrak Taşyürek, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şe­killenen yeni mevzuatın tekstil ih­racatçılarına getireceği yükümlü­lükler hakkında bilgi verdi. Taşyü­rek; eko-tasarım, döngüsel üretim, ürünlerin izlenebilirliği ve Dijital Ürün Pasaportu başta olmak üzere firmaların hazırlık yapması gere­ken başlıkları aktardı.

Yeni düzenlemelere zamanında uyum sağlanmasının AB pazarın­daki rekabet gücünün korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Premiere Vision’da temaslar

GATHİB’in eylül ayında gerçek­leştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi veren Akcan, küresel pazarlarda­ki varlığı güçlendirmek ve katma değerli üretimi artırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda 1-3 Eylül tarihle­rinde düzenlenen Première Visi­on Fuarı’na GATHİB Başkan Yar­dımcısı Suat Akınal, Yönetim Ku­rulu üyeleri Serdar Erpamukçu ve Gökhan Anlaş, DOKU yarışmacı­ları ve Birlik personelinden olu­şan heyetle katılım sağlandı.

Fuar süresince katılımcı fir­malarla sektörün mevcut duru­mu, karşılaşılan sorunlar ve çö­züm önerileri üzerine görüşme­ler gerçekleştirildi.

Akcan, Güneydoğu Anadolu tekstil sektörünün değişen küre­sel koşullara uyum sağlayarak ih­racat kapasitesini artırmaya, ye­ni pazarlara ulaşmaya ve katma değerli üretim yapısını güçlendir­meye yönelik çalışmalarını sür­düreceğini belirtti.

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP
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