Güneydoğu tekstilinde toparlanma başladı
Güneydoğu Anadolu tekstil sektörü, küresel ekonomik zorluklar, bölgesel çatışmalar ve artan navlun maliyetlerine rağmen ihracatta ivme yakaladı. GATHİB Başkanı Mete Akcan, sektörde önceki dönemlere kıyasla toparlanma sürecinin belirginleştiğini belirtti.
Eylül ayı ihracat verileri ve tekstil sektörünün gündemindeki gelişmeler, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirildi. Toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanı Elif Berrak Taşyürek de katıldı. GATHİB Başkanı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel ekonomik gelişmeler, bölgesel çatışmalar ve yükselen navlun maliyetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet koşullarını zorlaştırdığını belirtti. Bu koşullara rağmen Güneydoğu tekstil sektörünün küresel pazarlardaki konumunu koruduğunu ifade eden Akcan, 2026’nın ilk 9 ayında 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
9 ayda 2,7 milyar dolarlık ihracat
GATHİB’in eylül ayı ihracatının 344 milyon 310 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Akcan, yılın ilk 9 ayında Birliğin toplam ihracatının 2 milyar 716 milyon 887 bin dolara ulaştığını bildirdi.
Sektörde önceki dönemlere kıyasla belirgin bir toparlanma sürecinin yaşandığını belirten Akcan, ihracatın sürdürülebilir biçimde artırılması ve bölgenin küresel pazarlardaki rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.
İhracatta AB ilk sırada
Güneydoğu tekstil ihracatında ülke grupları arasında Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer aldı. Yılın ilk 9 ayında AB ülkelerine 757 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Ortadoğu ülkelerine 643 milyon dolar, Afrika ülkelerine ise 324 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Ülke bazında Irak 256 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Irak’ı 238 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 202 milyon dolarla Suriye takip etti.
Toplantıda tekstil sektörünün Avrupa Birliği pazarında önümüzdeki dönemde karşılaşacağı düzenlemeler ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler de ele alındı.
Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanı Elif Berrak Taşyürek, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenen yeni mevzuatın tekstil ihracatçılarına getireceği yükümlülükler hakkında bilgi verdi. Taşyürek; eko-tasarım, döngüsel üretim, ürünlerin izlenebilirliği ve Dijital Ürün Pasaportu başta olmak üzere firmaların hazırlık yapması gereken başlıkları aktardı.
Yeni düzenlemelere zamanında uyum sağlanmasının AB pazarındaki rekabet gücünün korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.
Premiere Vision’da temaslar
GATHİB’in eylül ayında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi veren Akcan, küresel pazarlardaki varlığı güçlendirmek ve katma değerli üretimi artırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Bu kapsamda 1-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen Première Vision Fuarı’na GATHİB Başkan Yardımcısı Suat Akınal, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Erpamukçu ve Gökhan Anlaş, DOKU yarışmacıları ve Birlik personelinden oluşan heyetle katılım sağlandı.
Fuar süresince katılımcı firmalarla sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.
Akcan, Güneydoğu Anadolu tekstil sektörünün değişen küresel koşullara uyum sağlayarak ihracat kapasitesini artırmaya, yeni pazarlara ulaşmaya ve katma değerli üretim yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.