Güneydoğu’dan 196 ülkeye ihracat

Buna göre; bölge ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı ve 12,3 milyar dolar rakamına aştı.

Ahmet Fikret Kileci, söz konusu ihracatın 10,5 milyar dolarlık bölümünün Gaziantep’ten yapıldığını ifade etti. 2022 yılında 196 ülkeye ihracat yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük pazarları ise yüzde 42,4 ile Ortadoğu, yüzde 15,9 ile AB ülkeleri ve yüzde 14,3 ile Afrika ülkeleri oldu.

2022 yılında toplam 196 ülkeye ihracat yaptık

Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti’yi ihracatta lider pazarları olarak sıralayan Ahmet Fikret Kileci “Ticaret Bakanlığımızın, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 2023 yılında mevcut pazarlarımıza yenilerini eklemek için çalışacağız.” diye konuştu.

Bölgenin, Kileci, 2022 yılında toplam 196 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti, Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ihracatçımızla 2023 yılında mevcut pazarlarımıza yenilerini eklemek üzere çalışmaya devam edeceğiz” dedi.