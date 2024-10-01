Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (1 Ekim 2024)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 907 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 696 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 441 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 771 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 798 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.